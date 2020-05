Xiaomi continua a lanciare numerosi dispositivi per la smart home. In questo caso parliamo di Xiaomi Mijia Faucet Water Purifier, un purificatore d’acqua in grado di rimuovere gran parte di contaminanti presenti nell’acqua.

Specifiche Xiaomi Mijia Faucet Water Purifier

Xiaomi Mijia Faucet Water Purifier è attualmente in fase di crowdfunding fino al prossimo 13 maggio, pertanto le sue caratteristiche non sono ancora completamente note. Da quanto è stato condiviso dalla compagnia cinese, sappiamo che Xiaomi Mijia Faucet Water Purifier è munito di diversi filtri per trattenere contaminanti in sospensione nell’acqua.

L’azione purificante viene svolta da una membrana filtrante ultrasottile in fibra che, assieme ad un ulteriore filtro in carbone attivo e ad altri filtri non noti, riesce a offrire un’alta prestazione di pulizia dell’acqua. In questo modo gli utenti potranno bere in tutta tranquillità l’acqua del rubinetto certi che gli inquinanti sono stati trattenuti dai vari filtri presenti.

Xiaomi Mijia Faucet Water Purifier è inoltre munito di una piccola sezione trasparente che permette di osservarne il funzionamento.

Prezzo Xiaomi Mijia Faucet Water Purifier

Xiaomi Mijia Faucet Water Purifier è attualmente in fase di crowdfunding al prezzo di 119 yuan, circa 15 euro al cambio. Una volta raggiunta la cifra prefissata, il prodotto di Xiaomi verrà commercializzato al prezzo di 149 yuan, circa 20 euro.