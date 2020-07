Xiaomi Mi TV Stick rappresenta la chiavetta HDMI del colosso cinese che, proprio come Fire TV Stick di Amazon, dovrebbe permette di guardare contenuti collegandola al smart TV di casa. Con un design sottile, compatto, leggero e poco ingombrante – come del resto tutti i dongle HDMI -, il device di Xiaomi continua ad essere ancora avvolto da un alone di mistero per quanto riguarda la commercializzazione, sebbene sappiamo che è attesa anche in Europa.

Nessun riferimento al 4K su Play Console

In queste ore Xiaomi Mi TV Stick viene avvistata su Google Play Console con nome in codice “aquaman” MiTV-AESP0. Incrociando le informazioni provenienti da Play Console di Google e Geekbench, sembra che il modello in questione non sia munito di un processore capace di gestire contenuti a risoluzione 4K.

Infatti, com’è possibile notare dalla immagine relativa a Google Play Console, Xiaomi Mi TV Stick “aquaman” viene indicata con processore Amlogic S805Y, ovvero un SoC indicato per la riproduzione di contenuti a risoluzione 1080p.

Xiaomi Mi TV Stick, probabilmente basata su Android TV 9 Pie, continua ad essere attesa anche nella versione 4K, come del resto avevamo visto qualche settimana fa in questa news relativa al leak della scheda tecnica. Per quanto riguarda il prezzo non è ancora possibile fare affidamento ad informazioni certe, sebbene la versione a 1080p potrebbe arrivare in Europa ad un prezzo pari a 40 euro.