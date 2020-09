Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi di un nuovo sistema home theatre da affiancare ad una smart TV, dedicato a chi desidera non solo godere di immagini di qualità ma anche di un buon audio: stiamo parlando di Xiaomi Mi TV Speaker Theatre Edition.

A differenziare questa nuova variante rispetto a quella già lanciata nel 2018 vi è la presenza di un subwoofer separato.

Le principali feature di Xiaomi Mi TV Speaker Theatre Edition

A dire del produttore cinese, tra i punti di forza del nuovo altoparlante troviamo un corpo realizzato in lega di alluminio, 100 W di potenza, multiple interfacce di input, una modalità cinema e, ovviamente, il subwoofer indipendente.

Forte di cinque unità audio che includono due altoparlanti full-range, due tweeter e il subwoofer separato da 6,5 ​​pollici, con la modalità cinema attivata il device dovrebbe essere in grado di garantire un’esperienza immersiva, con bassi forti e alti chiari.

Non mancano, infine, varie opzioni per la connettività: Bluetooth 5.0, coassiale, Aux e fibra ottica.

Xiaomi Mi TV Speaker Theatre Edition in Cina è in vendita su Youpin a 699 yuan (pari a circa 86 euro). Al momento non vi sono informazioni su un’eventuale commercializzazione in Europa.