L’espansione di Xiaomi in Europa segue una chiara strategia che vede il colosso cinese estendere la sua presenza anche nel nostro continente, dove negli ultimi mesi si è molto spesso posizionato al vertice delle classiche di apprezzamento per via della qualità dei suoi prodotti (molto spesso smartband e smartphone).

Evento Xiaomi il prossimo 15 luglio

In queste ore la compagnia svela che il prossimo 15 luglio sarà presente in Germania con un evento incentrato per svelare la nuova gamma di prodotti per la mobilità elettrica, hardware TV e altro che arriveranno in Europa. Xiaomi non si è sbilanciato ad indicare quali sono questi prodotti, ma dal poster dell’evento è possibile riconoscere alcuni dispositivi.

Non è difficile intravedere la silhouette di Xiaomi Mi Band 5, un monopattino elettrico e quello che potrebbe essere Xiaomi Mi TV Stick.

Xiaomi Mi Band 5 poco incisiva?

Nel mentre che Xiaomi Mi Band 5 faccia il suo arrivo ufficiale anche nel mercato europeo – ad oggi è possibile acquistarla tramite GearBest -, le prime indiscrezioni sulla nuova smartband di Xiaomi lasciano un po’ di amaro in bocca. La variante internazionale di Xiaomi Mi Band 5 potrebbe non disporre di tutte le novità hardware e software che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi di rumor e leak.

Il packaging della versione internazionale non fa riferimento alla presenza del modulo NFC, né al supporto ad Amazon Alexa. È probabile che l’interezza delle feature della smartband di Xiaomi verranno integrate sul modello Xiaomi Mi Band 5 Pro svelato dall’app Mi Fit, di cui ci si aspetta il lancio nei prossimi giorni.

Però, nonostante tutto, le novità rispetto a Xiaomi Mi Band 4 rendono il nuovo modello appetibile, soprattutto per la presenza di un display migliore, del sistema di ricarica con laccio magnetico, le nuove funzionalità di allenamento e di tracking del ciclo mestruale.