Dopo una lunga serie di leak e rumor su Xiaomi Mi Band 5, il colosso cinese l’aveva finalmente presentata lo scorso 11 giugno 2020 ad un prezzo come sempre molto aggressivo – la smartband è disponibile a questo link di GearBest – ed in due varianti con e senza NFC.

Mi Band 5 Pro prossima al lancio?

In queste ore acquisiscono più importanza le voci e i rumor che davano l’azienda impegnata nello sviluppo di un terzo modello di Mi Band, ovvero Xiaomi Mi Band 5 Pro. Secondo una serie di nuove informazioni scovate all’interno dell’applicazione Mi Fit di Xiaomi, veniamo a conoscenza che sono disponibili dei riferimenti espliciti a questo modello.

Infatti, come ben visibile nell’immagine presente qui sotto, è possibile notare il riferimento al modello Kongming Pro; a cosa fa riferimento? Proprio a Xiaomi Mi Band 5 Pro, in quanto, in Cina, il modello Xiaomi Mi Band 5, è chiamato Kongming, mentre la variante senza NFC è chiamata Kongming L.

Ovviamente non abbiamo la certezza che le indicazioni presenti all’interno dell’applicazione Mi Fit corrispondano ad un prodotto fatto e finito, soprattutto in assenza di ulteriori informazioni su di esso e senza alcuna conferma da parte di Xiaomi.

Valutando le importanti caratteristiche tecniche di Xiaomi Mi Band 5 risulta inoltre piuttosto complicato immaginare quali siano le feature del modello Pro. Che ne pensate? Quali potrebbero essere secondo voi le feature esclusive di Xiaomi Mi Band 5 Pro? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

Potrebbe interessarti anche: miglior smartband