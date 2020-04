Withings sta lanciando oggi un nuovo tappetino per il monitoraggio del sonno che include anche una tecnologia in grado di rilevare le apnee notturne, una condizione medica caratterizzata da interruzioni nella respirazione durante il sonno su cui l’industria tecnologica è sempre più focalizzata.

Il nuovo modello di Withings Sleep Analyzer è stato validato con delle prove per diagnosticare la condizione medica condotte negli ospedali in Francia e in Belgio. La società ammette che il tappetino non è a livello dell’attrezzatura clinica, tuttavia sottolinea che lo strumento è sufficientemente accurato per la maggior parte delle persone.

Per il resto, Withings Sleep Analyzer offre le funzionalità già presenti nel modello precedente come il monitoraggio della respirazione, dei movimenti e della frequenza cardiaca durante il sonno.

Come sempre, l’intenzione di Withings è quella di offre suggerimenti su come migliorare la qualità del proprio sonno con coaching e tracking, inoltre, gli utenti che vivono in una smart home possono controllare il tappetino tramite IFTTT per abbassare le luci quando si coricano o accendere una caffettiera quando si svegliano.

Withings Sleep Analyzer sarà disponibile in Europa e nel Regno Unito dal 28 aprile al prezzo rispettivamente di 130 euro e 120 sterline, mentre negli Stati Uniti avverrà quando la FDA avrà approvato il prodotto, anche se attualmente l’attenzione dell’ente governativo statunitense è probabilmente diretta all’emergenza Coronavirus.

Potrebbe interessarti: Salute sempre sotto controllo con questi due strumenti