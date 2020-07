Il team di sviluppo di WhatsApp è da tempo impegnato a portare le scorciatoie alle chat all’interno del client per iOS. Infatti, dopo essere state attivate in varie versioni beta (2.20.10.23, 2.20.40.20 e 2.20.70), il team di sviluppo è stato più volte costretto a ritornare sui suoi passi per la presenza di bug più o meno gravi. Fortunatamente, però, a partire dalla versione 2.20.80 di WhatsApp Beta per iOS, la funzione è tornata a funzionare completamente e in questo articolo vi mostriamo come attivare le scorciatoie delle chat di WhatsApp nel menu di condivisione di iOS.

Scorciatoie chat nel menu condivisione di iOS

Per prima cosa è necessario controllare di avere installato la versione 2.20.80 di WhatsApp Beta – ad oggi la versione più recente è la 2.20.80.23 – e di avere installato iOS 13.6 sul proprio iPhone. Se non l’avete fatto vi consigliamo di aggiornare tramite il percorso Impostazioni > Generali >Aggiornamento Software. Fatto ciò, vi basta seguire questi semplici passi per attivare le scorciatoie alle chat di WhatsApp nel menu di condivisione di iOS:

aprire le impostazioni di WhatsApp;

navigare alla voce Account > Privacy > Screen Lock;

disabilitare il primo toggle;

inviare un messaggio WhatsApp ad un contatto o ad una chat di gruppo.

Tutte le volte che invierete un messaggio WhatsApp con lo Screen Lock disabilitato, una scorciatoia alla chat di destinazione verrà automaticamente aggiunta al menu di condivisione di iOS. Nonostante si tratti di una feature presente in una beta di WhatsApp, essa presenta alcune interessanti funzioni come ad esempio l’aggiornamento automatico dell’immagine profilo del contatto nell’icona di anteprima della scorciatoia.

Purtroppo al momento non è possibile rimuovere una specifica scorciatoia dal menu di condivisione di iOS, ma magari il team di sviluppo permetterà di sfruttare questa opzione quando la feature verrà lanciata ufficialmente nel client ufficiale.

Vi ricordiamo che, ad oggi, il supporto le scorciatoie alle chat di WhatsApp all’interno del menu condivisione di iOS è in fase di beta testing. Idealmente il team di sviluppo non dovrebbe più rimuovere la feature in quanto funzionante anche su dispositivi muniti di iOS 14, ma non abbiamo certezze da questo punto di vista.

Se volete impostarle dovete disporre della versione 2.20.80.23 di WhatsApp Beta per iOS, la quale è disponibile a tutti gli smartphone supportati tramite l’applicazione TestFlight di Apple.