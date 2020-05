In queste ore Apple rilascia alcuni importanti aggiornamenti per watchOS e per iOS indirizzati agli utenti muniti di iPhone e iPad.

Novità watchOS 6.2.5 e 5.3.7

Le novità per l’aggiornamento watchOS 6.2.5 e 5.3.7 sono molto simili, sebbene quello per watchOS 6.2.5 integri alcune particolarità relative al quadrante Pride, ovvero quello ispirato alla bandiera arcobaleno. Il changelog di watchOS 6.2.5 fa riferimento alla presenza di “migliorie e correzioni di errori“, mentre quello per watchOS 5.3.7 va a risolvere diversi bug di sistema e chiude alcune falle di sicurezza.

Come aggiornare Apple Watch a watchOS 6.2.5 e 5.3.7

L’aggiornamento a watchOS varia in base alla versione dell’OS installato. Infatti, gli smartwatch di Apple con watchOS 6.x possono essere aggiornati con o senza smartphone. Per chi non vuole dipendere dal proprio iPhone può scaricare l’update seguendo questi semplici passi direttamente da Apple Watch:

assicurarsi che Apple Watch sia collegato alla rete Wi-Fi;

aprire l’applicazione Impostazioni;

tappare su Generali > Aggiornamento software;

tappare sulla voce Installa e seguire le indicazioni a schermo.

Per la versione watchOS 5.3.7 è invece necessario avere a portata di mano un iPhone, i cui passi da seguire per scaricare l’update sono gli stessi anche per chi ha necessità di scaricare l’update watchOS 6.2.5 tramite lo smartphone Apple:

connettere iPhone alla rete Wi-Fi;

assicurarsi che Apple Watch sia collegato ad iPhone e che abbia il 50% di carica residua;

aprire l’applicazione Apple Watch > Generali > Aggiornamento software.

Novità iOS 13.5 GM

La GM di iOS 13.5 è stata inviata agli sviluppatori nel corso delle scorse ore. Il cambiamento più importante apportato da Apple riguarda lo sblocco con il Face ID e la presenza delle API per quanto riguarda il tracking del Coronavirus.

In questi giorni di lockdown molte persone avranno certamente notato alcuni problemi cercando di sbloccare l’iPhone tramite Face ID in presenza delle mascherine. La GM di iOS 13.5 svela un piccolo cambiamento circa il sistema di sblocco facciale; infatti, gli utenti muniti di mascherina impegnati nello sblocco dello smartphone con il Face ID, verranno automaticamente invitati ad inserire il codice PIN di sblocco invece di dover effettuare un ulteriore swipe verso l’alto per mostrarlo.

Infatti, nel changelog ufficiale leggiamo che è stato “semplificato lo sblocco per dispositivi con Face ID quando si indossa una maschera. Il campo Passcode si presenta automaticamente dopo aver fatto scorrere verso l’alto la parte inferiore della scherma di blocco quando si indossa una maschera“.

Non è ancora chiaro quando iOS 13.5 stable verrà rilasciato per iPhone e iPad, ma considerando la GM di quest’oggi è molto probabile che arriverà nel giro dei prossimi giorni.

Come aggiornare iPhone a iOS 13.5 GM

Per scaricare l’aggiornamento iOS 13.5 GB per iPhone e iPad è necessario: