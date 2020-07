Trony ha nuovamente rinnovato la propria selezione di offerte online: fino al prossimo 17 luglio, sullo store online del noto rivenditore saranno attive le “Offerte a gonfie vele“, con prodotti delle categorie più disparate, dagli smartphone ai wearable, passando per TV ed elettrodomestici.

Prima di entrare nel merito di queste nuove offerte solo online attivate da Trony, vi ricordiamo che fino a fine mese sarà attivo il volantino di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi e che, nel frattempo, i concorrenti MediaWorld e Unieuro hanno rinnovato le proprie offerte del giorno.

Tornando a Trony, il rivenditore garantisce la consegna gratuita su molti prodotti (appositamente contrassegnati) e offre la possibilità di pagare in 20 rate a tasso zero i prodotti a partire da 399 euro.

“Offerte a gonfie vele” di Trony fino al 17 luglio 2020

Come al solito, le offerte sono già state suddivise in base alle categorie di appartenenza dei prodotti, in modo tale da facilitarvi la ricerca di quelli di vostro interesse.

Smartphone in offerta da Trony

Wearable in offerta da Trony

Computer in offerta da Trony

Smart TV in offerta da Trony

Queste e tutte le altre offerte di Trony sono disponibili al seguente link:

