Anche quest’oggi, 13 luglio 2020, Unieuro svela le offerte del giorno con numerosi prodotti in sconto fino alla mezzanotte di oggi. All’interno dell’articolo, come nostro solito, troverete la lista dei prodotti attinenti alle tematiche di cui ci occupiamo ogni giorno.

Unieuro offerte del giorno 13 luglio 2020

Tramite questo articolo avrete così modo di trovare rapidamente numerose offerte fra le decine di prodotti presenti in catalogo Unieuro, di cui vi proponiamo una selezione delle offerte del giorno più di interessanti fra smartphone e molto altro.

Unieuro continua inoltre ad offrire la consegna gratuita a casa per un gran numero di prodotti, specie quelli venduti ad un prezzo piuttosto importante e superiore ai 49 euro. Controllate quindi all’interno della pagina prodotto di vostro interesse per scoprire l’eventuale disponibilità della consegna gratuita, spesso offerta anche per device dal costo inferiore.

Unieuro offerte del giorno: smartphone

LG K51S, a 179 euro invece di 219,90 euro con il 18% di sconto;

invece di 219,90 euro con il 18% di sconto; Motorola Moto E6 Plus, a 109 euro invece di 119,99 euro con il 9% di sconto.

