Quest’oggi, 13 luglio 2020, partono le nuove offerte del giorno di MediaWorld. Anche in questa occasione avete modo di scoprire un gran numero di prodotti fra smartphone, smart TV, dispositivi per la smart home e tanti altri, selezionati fra i tanti disponibili sul sito della catena di negozi. Come al solito vi proponiamo solo quelli attinenti agli argomenti trattati dal sito.

La suddivisione in categorie vi permette di districarvi rapidamente fra le decine di prodotti in offerta per trovare rapidamente il dispositivo di cui avete bisogno.

Smartphone in offerta da MediaWorld

HONOR 8A, a 99,99 euro invece di 149,99 euro;

invece di 149,99 euro; Redmi 7A (blue, nero) a 84,99 euro invece di 119,99 euro.

Smart TV in offerta da MediaWorld

Smart Home in offerta da MediaWorld

Computer in offerta da MediaWorld

Acer Nitro N50-600, a 1679 euro invece di 1999 euro.

Tutti gli altri prodotti in sconto per oggi su MediaWorld sono disponibili a questo link. Prima di lasciarvi vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech in cui ogni giorno vi segnaliamo i migliori sconti e offerte per prodotti hi-tech. Potete entrare a far parte della community cliccando o tappando il seguente link diretto.