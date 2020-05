La SD Association, l’organizzazione americana che stabilisce gli standard delle schede di memoria, ha annunciato oggi la nuova specifica per le future schede SD 8.0, pronte per un grosso aumento in termini di velocità fino a 4 GB/s di transfer rate.

Questi risultati arrivano grazie all’uso delle specifiche PCI Express (PCIe) 4.0 e la continuazione dell’uso del protocollo NVMe Express (NVMe), e promettono nuova linfa alle schede di memoria che potrebbero trovare nuovi utilizzi e maggior applicazione grazie proprio a queste migliori prestazioni.

La specifica SD 8.0 prevede due differenti tipologie di velocità di trasferimento: la prima prevede l’uso dell’architettura PCIe 3.0 x2 o PCIe 4.0 x1 e sarà possibile raggiungere i 2 GB/s con l’aggiunta di 2 pin nella seconda fila degli attuali, mentre la seconda vede aggiungere una terza fila di pin necessari al doppio canale PCIe 4.0 x2 per raggiungere velocità fino a 4 GB/s.

Punto forte di questa nuova specifica è la mantenuta retrocompatibilità: le nuove schede SD potranno infatti essere utilizzate su slot SD tradizionali senza alcun problema, ovviamente accontentandosi di velocità di trasferimento inferiori.

Per maggiori informazioni vi lasciamo al comunicato ufficiale della SD Association.

