Xiaomi ha presentato oggi, sulla piattaforma di crowdfunding Youpin, il suo nuovo spazzolino elettrico, diretto successore della versione MIJIA T500 presentata lo scorso anno. Xiaomi MIJIA T500C è uno spazzolino elettrico ultrasonico, con un motore ad alta frequenza che garantisce una pulizia migliore rispetto agli spazzolini elettrici tradizionali.

È dotato di certificazione IPX7, per poterlo lavare e risciacquare in acqua senza alcun problema, ha un sistema di ricarica a induzione e un sensore per eventuali sovratensioni, per evitare di danneggiare la circuiteria interna. Le modalità di pulizia possono essere selezionate attraverso l’app Xiaomi Home, alla quale lo spazzolino elettrico si collega tramite Bluetooth.

Grazie a un accelerometro Xiaomi MIJIA T500C è in grado di monitorare la postura, l’angolo e la posizione nella bocca, per conoscere in maniera precisa il livello di pulizia effettuato. Lo spazzolino interviene nel caso di pressione elevata nella pulizia, al fine di evitare di danneggiare lo smalto con una pulizia troppo aggressiva. In questo caso viene ridotta automaticamente l’intensità della vibrazione, con il LED di alimentazione che lampeggia per segnalare l’eccesso di foga.

Il motore a sospensione magnetica di seconda generazione di Xiaomi MIJIA T500C opera a 31.000 giri al minuto ma la reale intensità può essere impostata su vari livelli per adattarsi alle esigenze di ognuno. Il nuovo spazzolino è in vendita in Cina a 269 yuan, circa 34 euro e al momento non ci sono indicazioni sulla possibilità che possa arrivare anche sui mercati internazionali.