A distanza di tre settimane dalla presentazione di Sony WF-XB700, il nuovo modello di cuffie true wireless è finalmente disponibile all’acquisto. Come avevamo visto all’interno della news linkata qualche riga più su, si tratta di una soluzione che accomuna alcune delle feature più richieste dagli utenti: qualità audio ed impermeabilità all’acqua.

Sony WF-XB700 disponibili a 150 euro

Purtroppo Sony WF-XB700 non dispone della tecnologia ANC per la cancellazione attiva del rumore, ma può invece contare sul pieno supporto alla tecnologia Extra Bass di Sony. Questa, per chi non lo sapesse, permette di incrementare le frequenze basse (senza distorsione) al fine di farvi immergere nel vostro groove preferito.

Sony WF-XB700 presentano un design con testa piatta che fa da ponte al piccolo auricolare in silicone, integrano un modulo Bluetooth 5.0, offrono 6 ore di autonomia con ricarica singola (fino a 18 ore o se si sfrutta il case di ricarica), supportano i codec AAC e SBS e sono anche compatibili con gli assistenti digitali.

Nella basetta piatta sono inoltre inseriti due piccoli tasti che permettono di gestire la riproduzione audio, controllare il volume, ricevere chiamate in vivavoce e molto altro.

Sony WF-XB700 sono disponibili nelle colorazione nera e blu al prezzo di 150 euro.

