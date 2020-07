Pare che il team di Sony abbia deciso di festeggiare il decimo anniversario di PlayStation Plus, che ricorre proprio nel 2020, con un’iniziativa che farà certamente piacere a tanti utenti.

Stando alle segnalazioni di diversi utenti, infatti, il colosso nipponico ha iniziato a distribuire del credito gratuito agli abbonati PlayStation Plus (si parla di 10 dollari regalati per acquisti sul PlayStation Store).

Sony celebra i dieci anni di PlayStation Plus

Il messaggio con cui Sony annuncia tale iniziativa è il seguente: “Per celebrare i dieci anni di PlayStation Plus, abbiamo aggiunto 10 dollari di credito PlayStation Store al tuo account. Grazie per aver scelto PlayStation Plus“.

Purtroppo al momento il produttore nipponico non ha rilasciato informazioni ufficiali in merito a questa iniziativa e, per tale motivo, non è possibile sapere se si tratti di una promozione relativa soltanto ad alcuni mercati (o utenti) o se, al contrario, nel corso delle settimane sarà estesa a tutti a livello globale.

Ci auguriamo di saperne di più nel giro di qualche giorno.

Ricordiamo, infine, che il mese scorso in Francia su Amazon è apparsa la PlayStation 5, il cui prezzo di lancio potrebbe essere 499,99 euro. Staremo a vedere.