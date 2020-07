Oggi, 9 luglio 2020, TCL Electronics – uno dei maggiori produttori al mondo di TV, noto soprattutto per l’ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti – ha presentato per il mercato europeo – quindi anche per l’Italia – la nuova serie di smart TV TCL P71, che viene proposta nei tagli da 43″, 55″, 65″ e 75″.

Ecco come sono state presentate da Kevin Wang, CEO di TCL Industrial Holdings e TCL Electronics: «I TV 4K UHD di TCL rivelano l’innovazione e la profonda competenza attraverso le quali offriamo esperienze di utilizzo intelligenti, soddisfacendo coloro che chiedono sempre di più rispetto alle principali tecnologie presenti nei nostri prodotti. TCL, infatti, non scende a compromessi per regalare esperienze coinvolgenti e uno stile divita positivo, semplice ed elegante ai suoi utenti».

TCL P71: caratteristiche tecniche e funzioni smart

Con la Serie P71, TCL ha puntato su un design ultra sottile, con cornici allo schermo particolarmente ridotte (il produttore lo definisce edge-to-edge).

Per quanto riguarda la parte visiva, le smart TV TCL P71 presentano pannelli con risoluzione 4K UHD con supporto HDR 10, per un’esperienza che promette di essere appagante e accurata. Inoltre, dal momento che i conentuti e le fonti HDR non sono ancora così popolari, TCL ha implementato la funzione SMART HDR, che permemette di migliorare i contenuti Standard Dynamic Range (SDR) e rende la qualità più in linea con quelli HDR, sia per le scene chiare che per quelle buie. Anche i contenuti nativi HDR ne traggono giovamento, perché vengono così adattati dinamicamente allo schermo, tutto grazie all’identificazione delle scene tramite AI.

Per quanto riguarda la gestione di colori e contrasti, TCL P71 sfrutta anche un algoritmo di Micro Dimming, che si occupa di adattare al meglio la luminosità analizzando un centinaio di zone separate.

Come detto, stiamo parlando di smart TV e infatti la serie TCL P71 integra Android TV, con tutto quello che ne consegue in termini di integrazione con Google Assistant e parco applicazioni disponibile tramite il Google Play Store. Questo consente di sfruttare la qualità 4K HDR con app che la supportano, come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e Disney+.

Non mancano all’appello neppure Chromecast e Amazon Alexa. Queste nuove smart TV supportano i comandi vocali Hands-Free: basta la voce per accendere la TV, passare da un ingresso all’altro, ricercare e avviare contenuti e regolare il volume.

TCL P71: immagini, prezzi e disponibilità in Italia

Le smart TV della serie TCL P71 sono disponibili sul mercato italiano già a partire da oggi, nelle versioni 43”, 50”, 55”, 65” e 75”, presso i punti vendita Unieuro e online su Monclick.it. I prezzi di listino partono da 369 euro. Ecco un paio di link per acquistarle: