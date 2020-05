Samsung è l’azienda numero uno al mondo nel settore mobile, ma è anche ai massimi livelli per quanto riguarda il mercato delle memorie di massa. Il colosso sud coreano è una delle realtà più importanti per quanto riguarda ad esempio il settore degli SSD, ed in queste ore ha ufficialmente annunciato lo sviluppo del nuovo SSD PM9A3.

SSD PM9A3 in formato E1.S

Infatti, durante l’OCP (Open Compute Project) Virtual Global Summit, Samsung ha dichiarato alcune delle più importanti specifiche tecniche dell’SSD PM9A3. Questo, disponibile nei formati E1.S, M.2 e U.2, potrebbe ben presto diventare la soluzione più comune nel mercato delle memorie SSD.

Nello specifico, il form factor E1.S di PM9A3 permetterà ai sistemisti di risparmiare spazio all’interno dei data center offrendo così la possibilità di aggiungere ulteriori SSD ed ampliare così lo spazio a disposizione ammortizzando i costi di gestione.

Le versioni E1.S e U.2 di PM9A3 sono in grado di raggiungere una velocità massima di lettura e scrittura rispettivamente di 6500 MB/s e 3500 MB/s, mentre i valori IOPS sono pari a 900 mila e 180 mila. L’alta velocità è possibile grazie al pieno supporto alla interfaccia PCIe Gen 4 (x4) che di fatto duplica la banda a disposizione per l’SSD rispetto alla versione PCIe Gen 3.

L’SSD PM9A3 arriverà sul mercato nei tagli di memoria compresi fra 960 GB e 7,68 TB. L’azienda offre inoltre uno schema di riferimento per i gestori di data center che potranno così adottare PM9A3 nel formato E1.S per mandare in pensione i vecchi formati ancora in uso. Infatti, come viene rimarcato da Jongyoul Lee, Vice Presidente del team Memory Software Development di Samsung, “offrendo il fattore di forma più ottimizzato, PM9A3 migliorerà la gestione dello spazio, sfrutterà la velocità PCIe Gen 4 e consentirà una maggiore capacità di storage“.

