Come promesso, Samsung Health sbarca sulle smart TV del 2020 di Samsung attraverso una piattaforma dedicata al fitness e al benessere della persona. Integrate 5.000 ore di contenuti video, 250 filmati istruttivi forniti da vari nomi importanti del settore e tante altre funzioni utili per rimanere attivi, anche da casa.

Samsung Health sulle TV

Samsung ha annunciato oggi in USA e in Canada la sua piattaforma Samsung Health, ora disponibile sulle smart TV Samsung del 2020 e pensata per rivoluzionare il concetto di allenamenti da casa. Intende farlo attraverso una serie di servizi basati sul fitness e sul benessere con lezioni premium gratuite, routine e sfide pensate per tenere in movimento gli utenti, direttamente da casa.

In sostanza, Samsung Health sulle TV fornisce una serie di contenuti accessibili attraverso una dashboard con lo storico degli allenamenti e varie funzionalità e che si integrano con le app mobili e con gli indossabili Samsung.

C’è la possibilità di creare dei profili personalizzati per se stessi e per i familiari, ricevendo dei consigli di allenamento specifici per ogni utente e una funzione di ricerca dei contenuti per accedere a tutto ciò che è disponibile su Samsung Health. Presenti anche le sfide, per impegnarsi in un obiettivo personale, singolo o condiviso con la propria famiglia, o le routine, per aiutare a mantenersi attivi nel corso del tempo.

Fra le attività disponibili su Samsung Health per le TV c’è lo yoga, lo stretching, il pilates, gli allenamenti di forza o cardio e altro ancora, attività seguibili attraverso contenuti premium gratuiti forniti da piattaforme come Calm, obé fitness, barre3, Echelon, Fitplan e Jillian Michaels Fitness.

