A distanza di qualche giorno dal lancio ufficiale, Samsung Galaxy Watch 3 è già disponibile in offerta su Amazon.

Il nuovo smartwatch di Samsung, presentato il 5 agosto insieme ad altri nuovi prodotti del colosso coreano, è disponibile in pre-ordine su Amazon a 384,80 euro (invece di 439 euro) nella versione con cassa da 41 mm e a 434,80 euro (invece di 469 euro) in quella con cassa da 45 mm, in entrambi i casi in colorazione Mystic Silver (le altre varianti cromatiche non godono dello stesso sconto).

Le principali feature di Samsung Galaxy Watch 3

Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartwatch che dovrebbe essere in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, forte di una dotazione hardware completa.

Tra i suoi punti di forza troviamo uno schermo Super AMOLED da 1,2 o 1,4 pollici con risoluzione 360 x 360 pixel, un processore Exynos 9110, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria integrata, Wi-Fi 802.11 b/g/n, LTE (opzionale), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore di luminosità e cardiofrequenzimetro, una scocca con certificazioni IP68 e MIL-STD-810G.

Potete trovare la pagina dedicata all’offerta di Amazon cliccando sul seguente link:

Le spedizioni inizieranno il 31 di agosto, una volta conclusa la fase di pre-ordini. Lo farete vostro?