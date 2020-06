In queste ore il colosso sud coreano Samsung lancia un importante aggiornamento software che porta con sé alcuni miglioramenti importanti per le sue apprezzatissime cuffie Samsung Galaxy Buds+ e Samsung Galaxy Buds.

Novità Samsung Galaxy Buds+ e Galaxy Buds

L’aggiornamento, con numero di versione R175XXU0ATE3 e R170XXU0ATE3, pesa appena 1,32/1,4 MB e porta con sé i soliti miglioramenti per la stabilità e l’affidabilità e una importante ottimizzazione per la qualità audio della funzione “Ambient Sound” (Suono ambientale). Così facendo migliora decisamente l’esperienza d’uso delle sue cuffiette, che era già di altissimo livello. Aggiunge, inoltre, solo sulle Samsung Galaxy Buds+, una nuova funzione per far sì che il loro collegamento possa passare da un dispositivo associato a un altro semplicemente selezionandole nel menù del Bluetooth.

Come aggiornare Samsung Galaxy Buds+ e Galaxy Buds

L’aggiornamento di cui abbiamo visto le novità è attualmente in rollout per tutti gli utenti muniti di Samsung Galaxy Buds+ e Samsung Galaxy Buds. L’update richiede la presenza dell’ultima versione dell’applicazione Samsung Galaxy Wear e di uno smartphone con Android Lollipop o superiore.

