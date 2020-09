Giornata ricca di annunci da parte di Samsung che completa il portfolio di novità, che includono Samsung Galaxy A42 5G, Samsung Galaxy Fit2 e Samsung Galaxy Tab A7 (2020), con un video proiettore e un caricabatterie wireless. Scopriamo quello che c’è da sapere sulle due novità del colosso asiatico.

Samsung The Premiere

Partiamo dunque dal più interessante dei due prodotti, un videoproiettore che entra a far parte della famiglia Lifestyle che già include prodotti di design come The Serif, The Frame, The Sero e The Terrace. Si chiama Samsung The Premiere ed e un video proiettore 4K con ottica a tiro ultra corto che può essere piazzato direttamente davanti a una parete o a uno schermo fornendo in ogni caso risultati ottimali.

Sono due le varianti annunciate oggi, LSP9T in grado di creare uno schermo da 130 pollici, luminosità di picco di 2.800 ANSI lumen e secondo il produttore è il primo proiettore con certificazione HDR10+ dotato di tecnologia a triplo laser. La versione LSP7T invece è leggermente inferiore come caratteristiche, pur riuscendo a garantire uno schermo da 120 pollici.

Entrambi i modelli si appoggiano alla piattaforma Smart TV di Samsung offrendo quindi la medesima gamma di app e servizi che troviamo sulle TV del gruppo. I nuovi proiettori Samsung The Premiere arriveranno in Europa nel corso del 2020 anche se al momento non è stata annunciata alcuna data certa, così come non ci sono informazioni relative al prezzo di vendita, che non sarà comunque abbordabile.

Samsung Wireless Charger Trio

Completamente diverso, e per certi aspetti molto più utile, è il secondo accessorio annunciato oggi da Samsung. Wireless Charger Trio è infatti un caricabatterie senza fili, come suggerisce il nome, e dichiarato successore di Wireless Charger Duo.

Il nuovo carica batterie è dunque in grado di ricaricare in modalità wireless fino a tre dispositivi contemporaneamente. Ancora una volta non sono state svelate le caratteristiche tecniche ma è certo che sarà compatibile con i più recenti prodotti annunciati dalla compagnia sud coreana.

Nelle immagini pubblicate si vedono infatti i nuovissimi Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Watch 3 e Samsung Galaxy Buds Live ma non saranno gli unici a essere compatibili. Wireless Charger Trio è infatti compatibile con tutti i prodotti che supportano lo standard Qi, anche realizzati da terze parti.

Al momento Samsung non ha comunicato una data di commercializzazione né tantomeno il prezzo, che dovrebbe essere comunque di 99 euro.