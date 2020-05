Questo mese Samsung inizierà a spedire la gamma di soundbar del 2020 composta dalle serie Q, Lifestyle S e T, inoltre, per incrementare l’intrattenimento durante le feste in giardino, la società consiglia la sua nuova Samsung Terrace TV progettata appositamente per gli ambienti esterni.

Soundbar Samsung 2020 con Alexa e tracciamento degli oggetti

La gamma Q rappresenta il top e vanta caratteristiche audio come Q-Symphony, che combina il tracciamento degli oggetti con gli speaker della TV per produrre un effetto più coinvolgente, e la tecnologia Acoustic Beam che allinea spazialmente il suono con ciò che accade sullo schermo.

I primi due modelli (Q70T e Q800T) includono anche degli altoparlanti con Dolby Atmos e il supporto HDMI eARC per audio non compresso di qualità superiore.

La serie Q di Samsung parte da un prezzo di 500 dollari e include un subwoofer wireless, mentre per il modello Q800T bisognerà sborsare 900 dollari.

Chi preferisce investire cifre minori può orientarsi sui modelli Lifestyle decisamente più economici. La serie S (nella foto sotto) ha un design arrotondato dall’aspetto più amichevole ed è ricoperto dai tessuti Kvadrat utilizzati per una delle custodie di Samsung Galaxy S20. Il modello S60T offre anche il controllo vocale con Alexa e un tweeter ad ampio raggio al prezzo di 330 dollari, mentre per il modello inferiore S40T bastano 180 dollari.

La serie T sostituisce la precedente serie R e copre la gamma medio-bassa, pertanto non offre Dolby Atmos, Alexa e nemmeno un design ricercato, tuttavia include un subwoofer wireless. I modelli T550 e T650 di fascia più alta sono inoltre compatibili con HDMI e supportano il suono surround spaziale DTS Virtual: X. Questi modelli partono da un prezzo di 200 dollari per il T450 e arrivano fino a 400 dollari per il T650.

Samsung QLED Terrace TV da outdoor

Samsung Terrace TV è una QLED TV dotata di un grado di resistenza agli agenti atmosferici IP55 che offre 2000 nits di luminosità e un rivestimento antiriflesso che la rendono utilizzabile anche alla luce del giorno.

La TV da outdoor può essere montata a parete assieme alla Terrace Soundbar che ha lo stesso grado di resistenza agli agenti atmosferici ed è dotata della tecnologia di annullamento della distorsione che consente di aumentare il volume senza alterare le frequenze dei bassi.

Samsung QLED Terrace TV è disponibile nelle dimensioni da 55, 65 e 75 pollici ed è disponibile a partire da oggi negli Stati Uniti e in Canada, tuttavia arriverà anche in Australia, Nuova Zelanda ed Europa in futuro, inoltre Samsung afferma che sta pianificando un modello professionale della TV per applicazioni aziendali.

