Sulla base delle voci e dei rapporti che affermano che la pandemia in corso ha influenzato la catena di approvvigionamento di Apple, alcune indiscrezioni suggeriscono che la gamma iPhone 12 potrebbe non essere lanciata a settembre come negli anni precedenti, ma potrebbe debuttare con i nuovi iPad a ottobre.

iPhone 5G potrebbe non arrivare a settembre

Il rapporto sulle entrate relative al terzo quadrimestre di Qualcomm sostiene la possibilità che i prossimi iPhone 5G di Apple arriveranno in ritardo.

Solitamente Apple rilascia il suo nuovo iPhone a settembre, ma circolano già voci su probabili ritardi a causa dei rallentamenti della produzione causati dalla pandemia di COVID-19.

In un’intervista a Reuters, il direttore finanziario di Qualcomm Akash Palkhiwala ha parlato di un lieve ritardo che potrebbe significare uno slittamento al mese successivo.

Apple dovrebbe introdurre i modem 5G di Qualcomm nella gamma iPhone 2020 che sarà la prima a supportare la tecnologia di rete di prossima generazione.

iPhone 12 e nuovi iPad potrebbero debuttare a ottobre

L’ultimo rumor arriva dal noto leaker Jon Prosser che suggerisce che oltre a iPhone 12 saranno svelati anche nuovi iPad nel prossimo evento Apple che si terrebbe a ottobre e dedicato a una nuova generazione di iPad Pro e ai primi modelli Apple Silicon.

Il leaker non specifica quale modello di iPad verrà aggiornato, ma le voci parlano di un nuovo iPad Pro con tecnologia mini-LED e di un nuovo iPad Air a tutto schermo e Touch ID sotto il display.

Da non perdere: Al via gli Apple Days di MediaWorld con un fiume di prodotti a tasso zero