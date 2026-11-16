SwitchBot continua ad ampliare la propria offerta di illuminazione smart con due prodotti pensati per esigenze molto diverse tra loro: una plafoniera pensata come fonte di luce principale, e una striscia neon più orientata all’atmosfera che alla funzionalità pura. Li abbiamo provati entrambi per diverse settimane, uno in una stanza compatta, l’altro in uno studio, ed è arrivato il momento di raccontarvi come sono andati.

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SwitchBot RGBICWW Ceiling Light 15 pollici

Ne avevamo già parlato al momento del lancio europeo, avvenuto lo scorso giugno, e a distanza di mesi possiamo confermare buona parte delle prime impressioni.

Design e installazione

Con un diametro di 37,6 centimetri e uno spessore di appena 52 millimetri, la plafoniera da 15 pollici mantiene un profilo basso che si integra bene al soffitto senza risultare ingombrante. L’installazione è pensata per essere alla portata di chiunque: si collegano due fili, si blocca il meccanismo con una torsione, e in circa un quarto d’ora, senza bisogno di un elettricista, la plafoniera è pronta all’uso, compatibile con la maggior parte dei punti luce standard già presenti in casa. Nella nostra prova, montata in una stanza di circa 12 metri quadri, l’installazione si è confermata effettivamente semplice come promesso, senza intoppi né sorprese.

Illuminazione e resa cromatica

Il pannello utilizza 50 LED bianco caldo dedicati e 30 LED RGBIC, per una potenza dichiarata fino a 3.200 lumen e un CRI superiore a 90, valore che garantisce colori fedeli su mobili, pareti e oggetti della stanza. La temperatura colore è regolabile con continuità tra 2.700K e 6.500K, con dimmerazione dall’1 al 100%, coprendo sia la luce calda per il relax sia quella più fredda per attività di studio o lavoro. Nella stanza da 12 metri quadri in cui l’abbiamo installata, dimensione dichiaratamente più contenuta rispetto ai soggiorni più ampi per cui SwitchBot propone il modello, il risultato è stato ottimo, con una luminosità più che sufficiente a coprire l’intero ambiente senza zone d’ombra percepibili.

Un limite tecnico che vale la pena segnalare, perché non sempre viene messo in evidenza dal marketing del prodotto: le modalità RGB e luce bianca non possono essere utilizzate simultaneamente. In altre parole, non è possibile ottenere una luce bianca funzionale con un accento di colore RGB sovrapposto, bisogna scegliere l’una o l’altra modalità. Per un uso quotidiano orientato principalmente all’illuminazione bianca, come è stato il nostro, il limite si è fatto sentire poco, ma è comunque un dettaglio da conoscere prima dell’acquisto.

Funzioni smart e integrazione

Il vero punto di forza di questa plafoniera resta il supporto nativo a Matter over Wi-Fi, senza bisogno di alcun hub SwitchBot aggiuntivo: basta una rete Wi-Fi a 2,4GHz e un controller Matter già presente in casa (Apple TV, HomePod, Google Nest, o simili) per integrarla direttamente in Apple Home, Google Home, Amazon Alexa o Home Assistant. Nel nostro caso, il controllo e l’integrazione si sono rivelati semplici fin dal primo momento, sia dall’app SwitchBot sia una volta portata la plafoniera dentro Home Assistant, senza configurazioni complesse o passaggi macchinosi. L’app mette a disposizione 26 scene preimpostate e 8 effetti dinamici, oltre alla possibilità di programmare accensioni graduali al risveglio o transizioni più morbide la sera, e resta compatibile anche con il telecomando fisico opzionale SwitchBot, per chi preferisce non passare sempre dallo smartphone.

Considerazioni finali

RGBICWW Ceiling Light 15 pollici convince soprattutto per la combinazione tra semplicità d’uso, qualità della luce e un’integrazione Matter che funziona davvero senza hub aggiuntivi. Resta un prodotto più adatto ad ambienti di dimensioni contenute o medie, come confermato dal nostro utilizzo in una stanza da 12 metri quadri, piuttosto che una soluzione pensata per illuminare da sola grandi open space.



Pro: installazione semplice, circa 15 minuti senza elettricista



Matter nativo, nessun hub necessario



integrazione immediata con Home Assistant Contro: RGB e luce bianca non utilizzabili insieme



pensata più per stanze piccole o medie che per ambienti ampi

Voto finale: 7,8

SwitchBot RGBIC Neon Rope Light

Design e installazione

La Neon Rope Light punta sulla flessibilità del proprio design: un diffusore in silicone spesso avvolge la striscia LED, e il fissaggio a parete avviene tramite clip pieghevoli incluse in confezione, pensate per adattare il percorso della luce a contorni e forme diverse. Per il fissaggio è previsto anche del biadesivo 3M. Ed è proprio qui che, nel nostro utilizzo, sono emersi i problemi maggiori: l’adesivo fornito in dotazione ha una tenuta piuttosto scarsa. Avendola fissata a delle travi in legno, i supporti si sono staccati con una facilità che non ci aspettavamo, costringendoci a intervenire più volte per ripristinare il fissaggio. È un aspetto su cui SwitchBot dovrebbe lavorare, magari offrendo in dotazione un adesivo di qualità superiore o quantomeno delle viti alternative per un fissaggio più stabile su superfici come il legno.

Illuminazione, più atmosfera che funzionalità

Sul fronte della resa luminosa, la densità di 108 LED RGBIC per metro garantisce un bagliore uniforme grazie al diffusore in silicone spesso, che elimina gli hotspot tipici delle strisce LED più economiche. Detto questo, va chiarito con onestà cosa aspettarsi da questo prodotto: la luce resta principalmente di atmosfera. Nel nostro utilizzo nello studio, speravamo che potesse contribuire in modo più concreto all’illuminazione generale dell’ambiente, ma il risultato non ha risolto il problema di un ambiente non particolarmente luminoso. Chi cerca una fonte di luce funzionale aggiuntiva, e non solo un elemento decorativo, resterà probabilmente deluso su questo fronte specifico.

Funzioni smart e integrazione

Un dettaglio che distingue la Neon Rope Light dalla plafoniera è la gestione del protocollo Matter: qui, a differenza della ceiling light, serve un hub certificato Matter (Apple TV, Google Nest o dispositivo equivalente) per l’integrazione, non basta la sola rete Wi-Fi. Nel nostro caso, l’integrazione con Home Assistant è comunque risultata semplice da configurare, così come la gestione quotidiana tramite l’app companion, che permette di regolare i colori per singoli segmenti della striscia in modo indipendente, un livello di controllo che va oltre la semplice accensione/spegnimento e che abbiamo trovato genuinamente utile per creare atmosfere diverse a seconda del momento della giornata. Presente anche la sincronizzazione musicale tramite microfono integrato, con 26 preset e 8 effetti dinamici disponibili.

Considerazioni finali

SwitchBot RGBIC Neon Rope Light è un prodotto che va scelto sapendo esattamente cosa aspettarsi: un elemento decorativo e di atmosfera, capace di regalare scenografie di colore interessanti grazie al controllo per segmenti e alla sincronizzazione musicale, ma non una soluzione per chi ha bisogno di più luce reale in un ambiente poco illuminato. A questo si aggiunge un problema pratico non da poco sull’adesivo in dotazione, che chi installa su superfici come il legno farebbe bene a integrare con un fissaggio alternativo fin da subito.



Pro: controllo dei colori per singolo segmento tramite app



integrazione semplice con Home Assistant



diffusore uniforme, nessun hotspot visibile Contro: adesivo in dotazione con scarsa tenuta su alcune superfici



luce più decorativa che funzionale, non risolve ambienti poco illuminati



richiede un hub Matter certificato, a differenza di altri prodotti SwitchBot

Voto finale: 7,5

Prezzo e disponibilità

SwitchBot RGBICWW Ceiling Light 15 pollici è disponibile sul sito ufficiale SwitchBot e su Amazon Italia al prezzo di 69,99€. SwitchBot RGBIC Neon Rope Light è disponibile sul sito ufficiale SwitchBot, con prezzo variabile in base alla lunghezza scelta.