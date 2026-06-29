Scegliere il colore e l’intensità giusta per ogni momento della giornata rimane, nella maggior parte delle case, più complicato di quanto dovrebbe. SwitchBot prova a semplificare tutto questo con RGBICWW Ceiling Light, la sua nuova plafoniera intelligente con supporto nativo a Matter via Wi-Fi, disponibile da oggi, 29 giugno 2026, sul mercato europeo a partire da 49,99€.

Il prodotto punta a unire tre funzioni in un unico apparecchio: illuminazione per l’uso quotidiano, effetti cromatici per le atmosfere e controllo domotico senza attriti. Il punto di forza che SwitchBot mette in primo piano è il supporto a Matter over Wi-Fi, che consente di integrare la plafoniera nei principali ecosistemi per la casa intelligente senza dover acquistare un concentratore aggiuntivo. RGBICWW Ceiling Light funziona con Apple Home, Home Assistant, Homey, Amazon Alexa e Google Home.

All’interno di Apple Home, gli utenti possono accendere e spegnere la luce, regolare la luminosità, cambiare colore e impostare automazioni insieme ad altri dispositivi. Un vantaggio concreto per chi già vive in un ambiente con più piattaforme diverse che devono comunicare tra loro.

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Luce bianca e colori RGBIC, due anime in un solo apparecchio

La tecnologia RGBIC permette di controllare in modo indipendente i singoli LED RGB, generando effetti multicolore dinamici in cui un colore sfuma nell’altro. SwitchBot la indica come ideale per serate con ospiti, sessioni di gioco, visione di film e ambienti di intrattenimento.

Per l’uso quotidiano, i LED bianchi coprono una gamma cromatica da 2700K a 6500K con regolazione della luminosità dall’1% al 100%, passando dalla luce fredda e decisa per cucina e studio alla luce calda e soffusa per il relax e la lettura serale. Il dispositivo è disponibile in due taglie: il modello da 12 pollici eroga fino a 2000 lumen ed è pensato per corridoi, bagni, lavanderie e spazi di servizio; quello da 15 pollici arriva a 3200 lumen, adatto a camere da letto, cucine, soggiorni e uffici in casa.

L’app SwitchBot mette a disposizione 26 scene preimpostate e 8 effetti luminosi, con la possibilità di personalizzare colori, luminosità, programmi orari e cicli per i diversi momenti della giornata. Il controllo vocale tramite Apple Home, Alexa e Google Home permette di intervenire sull’illuminazione senza mani libere. Per chi preferisce un controllo fisico, la plafoniera è compatibile con SwitchBot Remote, venduto separatamente.

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Sul fronte comfort visivo, RGBICWW Ceiling Light dichiara un indice di resa cromatica CRI ≥ 90, il che si traduce in colori più fedeli alla realtà su cibo, arredi e opere. L’illuminazione è priva di sfarfallio e con abbagliamento ridotto, per limitare l’affaticamento visivo nelle sessioni prolungate. La funzione di accensione e spegnimento graduale rende le variazioni di luminosità più naturali, mentre la memoria post-interruzione consente di scegliere il comportamento al ripristino dell’alimentazione: accensione, spegnimento o ripristino dello stato precedente.

La plafoniera si integra anche con il resto dell’ecosistema SwitchBot: abbinata al sensore di presenza, può accendersi automaticamente al passaggio in corridoio di notte; collegata a Video Doorbell, Lock Ultra o Lock Vision, risponde ad arrivi, partenze e visitatori.

SwitchBot RGBICWW Ceiling Light è disponibile da oggi nell’Unione Europea sul sito ufficiale SwitchBot e su Amazon Italia, al prezzo di 49,99€ per il modello da 12 pollici (acquista su Amazon) e 69,99€ per quello da 15 pollici (acquista su Amazon).