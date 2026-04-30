Quando abbiamo recensito la serratura smart Nuki Smart Lock Ultra, avevamo già sottolineato come il tastierino fosse quasi un acquisto obbligato per sfruttare al meglio la serratura intelligente. Ora, con Nuki Keypad 2 NFC, l’azienda austriaca porta una novità che cambia concretamente il modo di accedere alla porta: il supporto NFC con tap-to-unlock, la stessa tecnologia che usiamo quotidianamente per i pagamenti contactless.

Abbiamo testato il Keypad 2 NFC per diverse settimane insieme alla nostra Nuki Smart Lock Ultra, e quello che ci ha colpito non è stata solo la nuova funzione NFC, ma anche un miglioramento generale che ha reso l’esperienza d’uso più fluida e precisa.

Caratteristiche tecniche

Specifica Dettaglio Dimensioni 118 × 45 × 16 mm Peso Circa 100 g (con batterie) Alimentazione 4× batterie AAA Autonomia Fino a 12 mesi Connettività NFC, Bluetooth 5.2 Certificazione IP54 (resistenza a polvere e spruzzi) Impronte digitali Fino a 20 Codici PIN Fino a 200 Chiavi NFC Fino a 35 Standard supportati Aliro, Matter (tramite hub) Compatibilità Apple Home Key, Samsung Digital Home Key, Nuki App Mode Temperatura operativa -10°C a +50°C Prezzo 179 euro

Installazione semplicissima: stessa staffa del modello precedente

Chi già possiede il Keypad 2 precedente sarà felice di sapere che il modello NFC utilizza la stessa staffa di montaggio. Questo significa che l’upgrade è letteralmente questione di secondi: si sgancia il vecchio tastierino, si inserisce il nuovo, e il gioco è fatto. Per chi invece parte da zero, l’installazione richiede comunque pochissimo tempo.

La staffa può essere fissata con viti o con il biadesivo 3M incluso nella confezione. Noi abbiamo optato per il biadesivo sulla nostra porta in legno, e dopo settimane di utilizzi quotidiani non si è mosso di un millimetro. L’adesivo tiene saldamente anche con temperature variabili e umidità, grazie alla certificazione IP54 che protegge il dispositivo da polvere e spruzzi d’acqua.

Una volta fissato fisicamente, il Keypad va associato alla Smart Lock tramite l’app Nuki. Il processo è guidato passo-passo e richiede letteralmente pochi minuti. L’app riconosce automaticamente il nuovo dispositivo, propone la configurazione base, e in meno di cinque minuti eravamo già operativi con codici PIN e impronte digitali registrate.

Il Keypad 2 NFC introduce quello che Nuki chiama “tap-to-unlock“, e funziona esattamente come ci si aspetta. Avvicini lo smartphone o l’Apple Watch al tastierino, e la porta si sblocca. Niente app da aprire, niente codici da digitare, niente impronte da scansionare. Un gesto che richiede mezzo secondo e che abbiamo usato centinaia di volte senza un singolo fallimento.

Il sistema supporta tre modalità di funzionamento NFC:

Apple Home Key : richiede un hub Matter (Apple TV o HomePod), funziona con iPhone XS o successivi e Apple Watch Series 4 o successivi

: richiede un hub Matter (Apple TV o HomePod), funziona con iPhone XS o successivi e Apple Watch Series 4 o successivi Samsung Digital Home Key : stessa logica ma nell’ecosistema Samsung SmartThings

: stessa logica ma nell’ecosistema Samsung SmartThings Nuki App Mode: la modalità più flessibile, funziona con qualsiasi smartphone dotato di NFC senza bisogno di hub Matter

Noi utilizziamo principalmente la Nuki App Mode, perché non richiede hub aggiuntivi e funziona con qualsiasi telefono moderno. L’esperienza è fluida: avvicini il telefono, senti un feedback tattile, il LED sul tastierino conferma lo sblocco, e la serratura si apre immediatamente.

Il miglioramento inaspettato: lettore di impronte più preciso

La novità ufficiale è l’NFC, ma la sorpresa più gradita durante i nostri test è stata la maggiore precisione del lettore di impronte digitali. Rispetto al Keypad 2 standard che avevamo provato in passato, il modello NFC sembra aver ricevuto un significativo upgrade anche su questo fronte.

Le impronte vengono riconosciute più velocemente e con un tasso di successo nettamente superiore. Anche con dita leggermente umide o fredde, situazioni che tipicamente creano problemi ai sensori capacitivi, il Keypad 2 NFC riesce sempre a riconoscere l’impronta al primo tentativo. Quando il riconoscimento parte, una sequenza di LED bianchi si accende dal basso verso l’alto creando un effetto scenografico che ricorda i film di spionaggio.

Abbiamo registrato 8 impronte diverse per tre utenti e in settimane di utilizzo intensivo il tasso di fallimento è stato prossimo allo zero. Un risultato eccellente per questa categoria di prodotti.

Oltre all’uso quotidiano tramite NFC, codici e impronte, abbiamo integrato il sistema nel nostro server Home Assistant utilizzando il broker MQTT. Questa configurazione ci permette non solo di monitorare lo stato della serratura in tempo reale, ma anche di controllarla completamente da remoto.

Attraverso Home Assistant possiamo:

Aprire e chiudere la serratura da qualsiasi luogo

la serratura da qualsiasi luogo Rilasciare lo scrocco per aprire la porta senza dover girare fisicamente la maniglia

per aprire la porta senza dover girare fisicamente la maniglia Ricevere notifiche ogni volta che qualcuno accede, con dettaglio del metodo utilizzato (NFC, impronta, codice)

ogni volta che qualcuno accede, con dettaglio del metodo utilizzato (NFC, impronta, codice) Creare automazioni basate sullo stato della porta

Quest’ultima funzione si è rivelata particolarmente utile. Abbiamo creato un’automazione che, quando rileva l’apertura della porta la sera dopo le 22, accende automaticamente le luci del corridoio a bassa intensità. Oppure un’altra che invia una notifica sullo smartphone se la porta rimane aperta per più di due minuti.

Il rilascio dello scrocco da remoto è perfetto per situazioni in cui dobbiamo far entrare qualcuno senza essere fisicamente presenti. Un corriere che deve lasciare un pacco all’interno, un familiare che passa a prendere qualcosa: basta un tap nell’interfaccia di Home Assistant e la porta si apre, senza bisogno di condividere codici o creare accessi temporanei.

Dopo settimane di utilizzo, il Keypad 2 NFC è diventato il metodo principale per accedere a casa. L’NFC ha reso obsoleto l’uso dei codici PIN per gli accessi regolari: perché digitare sei cifre quando basta avvicinare il polso con l’Apple Watch?

I codici PIN rimangono utili per gli accessi temporanei. Possiamo creare codici che funzionano solo in determinati orari o per un numero limitato di utilizzi, perfetti per collaboratori domestici, ospiti o consegne programmate. L’app Nuki permette di gestire tutto questo con facilità, e il log degli accessi tiene traccia di chi è entrato e quando.

L’autonomia dichiarata di 12 mesi con 4 batterie AAA sembra realistica. Dopo tre settimane di utilizzo intensivo (almeno 6-8 sblocchi al giorno), l’indicatore di batteria nell’app mostra ancora il 100%. Le batterie AAA sono facilmente reperibili e il loro costo è trascurabile rispetto alla comodità offerta dal sistema.

Considerazioni finali

Il Nuki Keypad 2 NFC non è una rivoluzione, è un’evoluzione intelligente. Prende un prodotto già valido e lo migliora esattamente dove serviva: aggiungendo un metodo di sblocco ancora più rapido e migliorando la precisione di quello esistente.

Il tap-to-unlock tramite NFC funziona esattamente come dovrebbe: in modo invisibile e affidabile. La certificazione Aliro garantisce interoperabilità futura con altri ecosistemi, rendendo il prodotto a prova di futuro. La possibilità di usare la Nuki App Mode senza hub Matter è un vantaggio concreto per chi non vuole dipendere da ecosistemi proprietari.

Il prezzo di 179 euro non è economico, ma per chi ha già una Nuki Smart Lock e vuole massimizzare la comodità d’uso, è un investimento che si ripaga rapidamente in termini di tempo risparmiato e frustrazione evitata. La compatibilità con la staffa del modello precedente rende l’upgrade ancora più sensato per chi già possiede il Keypad 2 standard.

L’integrazione con Home Assistant via MQTT aggiunge un livello di controllo e automazione che va ben oltre quello che l’app Nuki offre nativamente. Per gli appassionati di domotica, questa è una funzionalità che trasforma il Keypad da semplice accessorio a componente centrale del sistema smart home.

Pro: NFC affidabile e veloce



lettore impronte più preciso



compatibilità staffa precedente



integrazione MQTT Home Assistant Contro: prezzo elevato



richiede hub Matter per NFC



nessuna retroilluminazione tastiera