Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le segnalazioni ad Apple da parte di possessori di iPad Air di terza generazione che lamentano un grave problema. Dopo alcuni sfarfallii infatti lo schermo di numerosi tablet diventa improvvisamente bianco, senza più ritornare alla normalità.

Apple riconosce il difetto in garanzia

Apple si è subito affrettata a rassicurare i propri utenti, riconoscendo immediatamente il difetto che riguarda solo una parte dei modelli commercializzati. In particolare il colosso di Cupertino afferma che sono interessate dal difetto gli iPad Air di terza generazione prodotti tra il mese di marzo 2019 e il mese di ottobre dello stesso anno.

Si tratta ovviamente di modelli ancora in garanzia, sui quali quindi Apple deve intervenire in maniera completamente gratuita per l’utente, ma la compagnia ha dimostrato una buona sensibilità al prodotto affrettandosi a rassicurare i propri clienti.

Per ottenere la riparazione in garanzia è quindi necessario contattare il supporto Apple, per confermare se il proprio iPad Air di terza generazione sia incluso tra quelli “incriminati” e concordare la modalità di riparazione. È possibile organizzare la spedizione presso il Centro Assistenza Apple più vicino, recarsi di persona presso uno dei centri autorizzati o prendere appuntamento in un Genius Bar per ottenere l’assistenza necessaria.

A seguire la precisazione postata da Apple sul proprio sito dedicato al supporto tecnico:

“Apple ha determinato che, in alcune circostanze, lo schermo di un numero limitato di iPad Air di terza generazione diventa bianco in maniera permanente. Un breve flash dello schermo potrebbe apparire prima del difetto. I dispositivi coinvolti sono stati prodotti tra marzo 2019 e ottobre 2019. Apple o un centro autorizzato Apple si occuperanno della riparazione gratuita dei dispositivi. Nota: nessun altri iPad rientra nel presente programma.“

Apple precisa inoltre che la riparazione sarà limitata al Paese in cui è stato acquistato il dispositivo e che l’intervento non prolunga la validità della garanzia. Va però detto che il programma copre gli iPad di terza generazione per due anni dalla prima commercializzazione, andando quindi oltre al normale periodo di garanzia.