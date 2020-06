Postalmarket è probabilmente un nome che rievoca in tante persone (quantomeno tra le over 30) ricordi di un passato ormai lontano ma che presto potrebbe tornare ad essere attuale: la popolare rivista, infatti, sta per ritornare in un nuovo progetto rigorosamente online.

Ebbene sì, il popolare catalogo cartaceo di vendita per corrispondenza, che nei decenni ha avuto testimonial del calibro di Milva, Ornella Muti e Laura Antonelli, sarà rilanciato nel nostro Paese con un progetto molto ambizioso, tanto che già si parla di “Amazon italiana”.

Entro Natale la nuova versione di Postalmarket

Il merito va all’imprenditore Stefano Bortolussi, che nel 2018 ha acquistato il marchio e che ora, grazie alla partnership con Francesco D’Avella, titolare della piattaforma di e-commerce Store Eden, prepara il rilancio in grande stile.

Nei progetti dei due imprenditori il nuovo Postalmarket dovrebbe essere operativo in tempo per le festività natalizie, ossia un periodo decisamente propizio per il settore del commercio (anche e soprattutto quello online).

Stando a quanto emerso sino a questo momento, oltre alla versione online il nuovo Postalmarket avrà anche un piccolo catalogo interamente dedicato a chi ha nostalgia dei vecchi tempi.