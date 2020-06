Questa settimana The Pokémon Company ha annunciato con un video che un’importante novità sta per arrivare in Pokémon GO per sconvolgere le dinamiche del gioco lanciato da Niantic nel 2016.

La compagnia ha svelato che nel corso del 2020 debutteranno in Pokémon GO le megaevoluzioni che renderanno i Pokémon evoluti ancora più forti.

Le megaevoluzioni sono in arrivo in Pokémon GO

Le megaevoluzioni sono state introdotte originariamente con Pokémon X e Y ed è una forma temporanea riservata alle battaglie che richiede una pietra speciale per far evolvere in mega i Pokémon durante la lotta.

Non è noto se tutti i Pokémon che possono evolversi in mega saranno in grado di farlo al momento del lancio, o se sarà necessario un oggetto speciale o una versione particolare di quel Pokémon per ottenere la sua forma più potente.

Il lancio delle megaevoluzioni in Pokémon GO è previsto per il 2020, ma per ora non ci sono ulteriori dettagli.

Pokémon GO è ancora ampiamente giocato grazie alle continue novità che il team introduce costantemente per coinvolgere i giocatori, anche se le ultime devono tener conto della pandemia.

Tra le ultime novità ricordiamo gli inviti per i raid e gli adesivi per i pacchi amicizia e il Remote Raid Pass.

