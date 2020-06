Niantic ha recentemente annunciato che la possibilità di invitare gli amici a fare irruzione nelle battaglie raid e gli adesivi per i pacchi amicizia saranno disponibili in Pokémon GO quest’estate.

Stando a una dichiarazione sul sito Web ufficiale, la possibilità di invitare gli amici nei raid è in programma per essere rilasciata alla fine di questo mese, mentre per quanto riguarda l’aggiunta di adesivi ai pacchi amicizia Niantic annuncia che saranno presto disponibili.

La nuova funzione per raid sembra essere una continuazione dei cambiamenti messi in atto dallo sviluppatore per adeguare Pokémon GO alle necessità di distanziamento sociale. In precedenza, era possibile entrare in un raid solo se gli allenatori erano fisicamente nelle vicinanze, mentre ora è consentito invitare gli amici da remoto indipendentemente dalla loro posizione.

Invitare gli amici ai raid di Pokémon GO da remoto

Quando la funzionalità sarà disponibile apparirà un pulsante “aggiungi” nelle code di attesa dei raid pubbliche e private toccando il quale potrete invitare fino a cinque amici che vedranno gli inviti ai raid nella schermata Dintorni o nelle notifiche push con i quali saranno in grado di accedere alle code di attesa dei raid, dove utilizzeranno un biglietto solo all’inizio della lotta.

Adesivi per i pacchi amicizia

Successivamente Pokémon GO vi consentirà di personalizzare i pacchi amicizia da inviare agli amici con degli sticker. Quando verrà introdotta la funzione, i giocatori riceveranno gratuitamente un rotolo di adesivi, con altri che potranno essere acquistati in-app.