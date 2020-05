Torniamo a parlare di smart home, e più precisamente di illuminazione smart, per presentarvi le ultime novità di Philips Hue per quanto riguarda le lampade per ambienti esterni.

La gamma Philips Hue non ha bisogno di presentazioni: chiunque si sia interessato anche solo una volta di smart home o più banalmente di lampadine smart ha sicuramente letto questo nome. Come probabilmente sapete già, Philips Hue produce anche prodotti per l’illuminazione di ambienti esterni come possono essere giardini o terrazzi, dove permette all’utente di creare molto semplicemente l’atmosfera che più gli aggradi.

Philips Hue per esterni: tutte le novità

Le nuove lampade smart Philips Hue per esterni si inseriscono nelle categorie Appear, Daylo, Lily e Resonate e sono accomunate dal fatto di non poter funzionare senza il solito bridge Philips Hue.

Philps Hue Lily e Lily XL

Partiamo dai faretti Lily e Lily XL di Philips Hue, che sono fondalmente lo stesso prodotto in due “taglie” diverse. Lily è un faretto di colore nero, di classe energetica A – con consumi di 8W – e dotato di certificazione IP65 contro acqua e polvere. Può essere installato a parete o anche in giardino grazie all’accessorio apposito che permette di fissarlo al terreno senza problemi. Il faretto Lily permette di passare dalla luce naturale calda a quella fredda – da 6500K a 2700K – e a qualsiasi altro colore. Il produttore parla di una vita minima di 25.000 ore. Su Amazon è possibile acquistare il kit base con un singolo faretto al prezzo di 129,99 euro (link per l’acquisto), il pacchetto da 3 faretti a 299,90 euro (link per l’acquisto) e i singoli faretti aggiuntivi a 89,90 euro, senza kit base (link per l’acquisto).

Lily XL mette a disposizione una luce più potente e ovviamente consuma di più – 15 W, equivalente 80W –, oltre ad una copertura migliore per ridurre i riflessi. Anche il prezzo di listino aumenta leggermente: lo trovate su Amazon a 139,99 euro (link per l’acquisto), ma per la versione con alimentatore incluso si sale a 179,99 euro (link per l’acquisto).

Philips Hue Turaco, Lucca, Impress, Discover, Econic, Appear, Resonate, Daylo

Messi da parte i due faretti, passiamo ora all’ampia selezione di lampade smart da parete che entrano nella famiglia Philips Hue. In questo caso troviamo soluzioni diversificate sia per quanto riguarda lo stile che per le fasce di prezzo di appartenenza.

La lampada Turaco, ad esempio, è la più economica del lotto, costa infatti 69,90 euro. Si tratta di una lampada di forma rettangolare di colore bianco con attacco E27 e potenza di 9,5W, con classe energetica A+ e certificazione IP44. La lampada viene inserita in una scocca esterna in alluminio color antracite. La trovate su Amazon a questo link.

Salendo di livello, troviamo la lampada Impress, che per impostazione estetica non si discosta molto dalla Turaco appena descritta, ma non include una lampadina bianca sostituibile, bensì un LED da 1200 lumen impostabile su 16 milioni di colori, con classe energetica A e consumi di 16W. La trovate su Amazon a questo link.

Se questo stile vi piace, potreste dare un’occhiata anche al modello Econic, che presenta un’impostazione simile, ma un LED di forma quadrata da 1.150 lumen e costa leggermente di più: la trovate su Amazon a questo link a partire da 139,90 euro. Per gli amanti dello stile a lanterna, la Econic è disponibile anche con queste diverse scocche allo stesso prezzo a questo link e a questo link.

Queste soluzioni non fanno al caso vostro per fascia di prezzo oppure per design? Allora potreste valutare la lampada Lucca, che presenta uno stile completamente diverso: la lampada di colore bianco è inserita in una scocca in alluminio color antracite a formare degli anelli luminosi. Come la Turaco, costa 69,90 euro, è una E27 bianca calda (2700K) sostituibile, con potenza di 9,5W, classe energetica A+ e certificazione IP44. La trovate su Amazon a questo link.

Tornando ad una fascia di prezzo più alta, troviamo il faretto a proiettore Discover, con LED multicolore integrato a 2.300 lumen, classe energetica A, 15W di consumo e certificazione IP44. Il tutto a 149,90 euro a questo link.

La lampada cilindrica Appear è sicuramente più elegante (guardate qui sopra), proietta la luce dalle due estremità. È a 1.200 lumen, certificata IP44, consuma solo 8W e costa 139,90 euro (link per l’acquisto).

Stile simila ma forme più squadrate per la lampada Resonate. Le specifiche tecniche sono le stesse di Appear, cambia la forma e l’effetto finale. La versione standard costa 129,90 euro, quella in acciaio inox costa 139,90 euro (link per l’acquisto).

L’ultima novità è Philips Hue Daylo, una lampada da parete di forma circolare da 1.050 lumen, 15W di consumo, LED a 16 milioni di colori e certificazione IP44. La versione standard con scocca in alluminio costa 114,90 euro (link per l’acquisto), quella in acciaio inox 119,90 euro (link per l’acquisto).

Potrebbe interessarti anche: Migliori Lampadine Smart