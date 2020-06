La strategia di marketing di OnePlus si è evoluta in modo significativo durante gli anni e, oltre a occupare un segmento significativo nel mercato degli smartphone, la compagnia è entrata ormai da un anno anche in quello delle smart TV. Tuttavia, in quest’area di mercato è sempre stata criticata per il prezzo esorbitante a cui vendeva le sue TV 4K QLED , ovvero circa 990 $ (1110 €).

Smart TV: i nuovi modelli

In risposta a queste critiche OnePlus ha prontamente annunciato che è attualmente al lavoro su due modelli di smart TV che verranno venduti a un prezzo competitivo nel mercato indiano nei prossimi mesi. Attualmente sappiamo che il lancio avverrà a luglio e che saranno disponibili due modelli, uno da 32 pollici e uno da 43.

Il numero di riferimento dei due modelli è rispettivamente 32HAOAOO e 43FAOAOO, dove la lettera H e la lettera F potrebbero indicare che il modello da 32 pollici monti uno schermo HD (risoluzione di 1366 x 768 p) e quello da 43 uno schermo Full HD (risoluzione di 1920 x 1080 p). Entrambe le TV supporteranno la funzione Bluetooth 5.0. La compagnia ha già rilasciato un prezzo indicativo di 263 $ (295 €), anche se non è noto a quale delle due smart TV faccia riferimento.

Qualche caratteristica

OnePlus ha rilasciato tramite il forum dedicato alla sua community ulteriori notizie riguardo questi due televisori, dichiarando che saranno entrambi provvisti della tecnologia OnePlus Cinematic Display e schermi in grado di coprire il 93% della gamma cromatica DCI-P3.

Oltre a questo, il modello di fascia media farà uso del OnePlus Gamma Engine, che vanta molte feature esclusive, tra cui il contrasto dinamico dei colori, la riduzione del rumore e una risoluzione potenziata per migliorare drasticamente la qualità delle immagini a video. Esattamente come i modelli premium, queste due nuove smart TV saranno vendute tramite Amazon India.

