Le prime cuffie true wireless di OnePlus sono sempre più vicine e, oltre al periodo in cui dovrebbero debuttare, ora abbiamo un nome: OnePlus Pods. Ecco tutti i dettagli trapelati al riguardo.

Le cuffie OnePlus Pods in arrivo a luglio

Le prime cuffie true wireless del produttore cinese sono ormai dietro l’angolo. Come suggerito dalle ultime indiscrezioni trapelate, si parla di un lancio previsto per il mese di luglio 2020, periodo svelato dallo stesso leaker, Max J., che in queste ultime ore ci rivela anche il nome e la bozza che vedete in copertina con le cuffie e la custodia annessa.

Come anticipato si chiamerebbero OnePlus Pods, e non Buds, e arriverebbero con lo stesso design tondeggiante anticipato nei giorni scorsi. L’immagine è chiara: non si tratta di classiche cuffie true wireless di tipo in-ear.

La custodia, riprenderebbe dunque le forme tondeggianti delle stesse, con un cofanetto dalle dimensioni minime, in linea con il resto del mercato.

Dunque, ancora qualche settimana di attesa per poter vedere tali OnePlus Pods, che potrebbero arrivare assieme al primo medio-gamma del marchio, OnePlus Nord, come ipotizzato più in più occasioni di recente.

Per ora, non ci resta che aspettare ulteriori illustrazioni e informazioni al riguardo.