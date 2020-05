OnePlus potrebbe presto lanciare le sue “AirPods”, cuffie true wireless non in-ear in pieno stile Apple. La nuova indiscrezione uscita in queste ore, come avete già potuto scoprire nella foto di copertina, suggerisce infatti un’uscita nel mese di luglio.

OnePlus a breve con le sue cuffie wireless in stile AirPods?

Non solo OnePlus Bullets Wireless Z, presentate insieme agli ultimi “flagship killer” OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, ma anche delle cuffie true wireless in stile Apple AirPods: i piani del produttore cinese sarebbero stati “svelati” dal leaker Max J. attraverso un post su Twitter, anche se vi invitiamo come sempre a prendere le cose con la dovuta cautela.

Per il momento infatti non abbiamo praticamente nulla su queste cuffie wireless di OnePlus, a eccezione di questa immagine che viene definita come “design reale e non solo un’illustrazione“. Non sono per ora trapelate le possibili funzionalità (cancellazione attiva del rumore?) o la fascia di prezzo, ma viste le recenti gesta dell’azienda non aspettatevi un prodotto troppo economico.

Tornando a noi, sappiamo che l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare durante il mese di luglio, quindi ci sarà ancora qualche settimana di attesa. Che le nuove “AirPods” targate OnePlus vengano presentate insieme al medio-gamma OnePlus Z, anch’esso previsto per quel periodo? Può essere, ma siamo certi che ne sapremo presto di più.

