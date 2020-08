Unieuro – una delle più note catene italiane di elettronica di consumo – ha lanciato il proprio Fuoritutto: una nuova iniziativa promozionale sul proprio store online e nei negozi fisici che sarà attiva da oggi, 3 agosto, fino al 16 agosto e che mette insieme una vasta selezione di offerte, molte delle quali riguardanti prodotti tecnologici, come smartphone, wearable, computer e smart TV.

Nel mese più caldo dell’anno, quindi, le maggiori catene si sfidano a suon di offerte, nei giorni scorsi vi abbiamo illustrato ad esempio quelle di MediaWorld, Expert ed Euronics.

Offerte “Fuoritutto” di Unieuro (fino al 16 agosto)

Come al solito, abbiamo provveduto a suddividere i prodotti in offerta in base alla categoria di appartenenza, così da rendervene più comoda la consultazione.

Smartphone in offerta da Unieuro

Wearable in offerta da Unieuro

Tablet e computer in offerta da Unieuro

Smart TV in offerta da Unieuro

Altri prodotti in offerta da Unieuro

Queste e tutte le altre offerte del Fuoritutto di Unieuro sono disponibili al link seguente:

Offerte Fuoritutto Unieuro (3 – 16 agosto)

A questo link, invece, potete sfogliare il volantino completo.

