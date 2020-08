Un nuovo volantino “NO IVA” è stato lanciato da Euronics – Gruppo Tufano, con tante offerte che saranno disponibili fino al 3 settembre 2020, accompagnandoci così per tutto il mese di agosto.

Il nuovo volantino in questione prevede lo sconto del 18,04% (corrispondente all’importo scorporato dell’aliquota IVA in vigore) su tutti i prodotti che hanno un prezzo di almeno 599 euro, eccezion fatta per quelli di alcuni brand, come Apple, Dyson e Bose o su quelli che sono al centro di altre promozioni attualmente in corso.

Smart TV, smartphone e tanto altro in offerta con Euronics

Tra i prodotti più interessanti in offerta segnaliamo i seguenti:

Smart TV Sony da 55 pollici KD55XG7096 a 531 euro

Smart TV LG da 65 pollici 65UM7100 a 671 euro

Smart TV Samsung da 65 pollici UE65TU8500UXZT a 900 euro

Smart TV Samsung da 50 pollici UE50TU8070UXZT a 449 euro

Samsung Galaxy A31 a 245 euro

Samsung Galaxy Note 10 Lite a 449 euro

Apple iPhone 11 Pro 64 GB a 982 euro

ASUS Notebook RX571LH-BQ090T a 1.099 euro

Acer Notebook A315-23-R8K9 a 569 euro

Monopattino elettrico TwoDots One-Kick Urban a 449 euro

Bicicletta elettrica Vivo Fold Bike M-VF19 a 1.229 euro

Potete trovare il volantino integrale di Euronics seguendo questo link.

