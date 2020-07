Agosto sta arrivando ed è tempo di conoscere il nuovo volantino valido nei punti vendita Expert e no brand del gruppo Gaer: le offerte estive dell’iniziativa Fuoritutto, disponibile dal 3 al 16 agosto 2020, sono piuttosto numerose e riguardano prodotti tech di ogni tipo. Scopriamo insieme le occasioni migliori da sfruttare.

Le offerte Expert del volantino Fuoritutto estivo

Il nuovo volantino “Sull’onda del Fuoritutto” Expert, in arrivo nei negozi Gaer, mette a disposizione sconti fino al 50% su tanti prodotti tech, tra cui smartphone, tablet, smart TV, console e videogiochi, PC, wearable, elettrodomestici e monopattini elettrici. La catena offre anche il pagamento a tasso zero (TAN e TAEG 0%) in 10 o 20 mesi per importi tra i 320 e i 5000 euro.

Offerte smartphone Expert

Offerte TV Expert

Samsung QLED 65Q85R 4K a 1399,20 euro;

Samsung QLED 55Q60T 4K a 799,20 euro;

Samsung QLED 49Q70R 4K a 599,20 euro;

LG OLED 55B9 4K a 1199,20 euro;

Sony LED 49XH8096 4K a 746,10 euro;

LG LED 55UM7050 4K a 399,20 euro;

HiSense LED 50B7120 4K a 318,75 euro;

Offerte informatica Expert

HP Omen 15-DC1055NL a 1299 euro;

Lenovo Yoga S740 a 799 euro;

HP 15S-EQ0027NL a 699 euro;

Huawei MateBook D14 a 649 euro;

Acer Swift 3 SF314-41R6AC a 499 euro;

Huawei MediaPad T5 10 4G a 229,90 euro;

Huawei MediaPad T5 10 Wi-Fi a 179,90 euro;

Lenovo TB7305X 7″ 4G a 99 euro.

Offerte console e videogiochi Expert

PS4 Pro 1 TB + gioco a scelta PlayStation Hits a 399,99 euro;

PS4 Slim 500 GB + gioco a scelta PlayStation Hits a 299,99 euro;

cuffie gaming Sony Gold Wireless a 69,99 euro;

FIFA 21 (preorder) a partire da 49,99 euro;

FIFA 20 per PS4, Xbox One, Switch e PC a 19,99 euro;

Altre offerte Expert

monopattino elettrico Nilox Doc Urban a 341,99 euro;

monopattino elettrico iBike Mono Air S a 279,99 euro;

Samsung Galaxy Watch a 199 euro;

Huawei Watch GT 2 a 179,90 euro;

JBL Tune T220TWS a 79,99 euro;

Huawei Band 4 Pro a 59,90 euro.

Queste dunque le offerte Expert più interessanti del nuovo volantino Fuoritutto, valido nei punti vendita del gruppo Gaer dal 3 al 16 agosto 2020. Con qualche piccola modifica, il volantino è disponibile anche nei negozi Gaer no brand (qui il volantino completo). Potete sfogliare il volantino Expert nella galleria qui di seguito.

Leggi anche: migliori smart TV agosto 2020