Torniamo a parlare di Expert e delle offerte del nuovo volantino “Stare a casa conviene“. Questa volta tocca alla versione relativa ai punti vendita del DGgroup, che sono oltre 200 sul territorio nazionale.

Insomma, se questa mattina vi abbiamo presentato le offerte del giorno di Unieuro, quelle di MediaWorld e del suo Perfect Day, adesso spostiamo lo sguardo su Expert, ma questa volta non parliamo di shopping online, bensì del nuovo volantino per gli store fisici.

Il periodo di validità del volantino è lo stesso della versione per gli Expert Gaer, ovvero dal 20 aprile al 3 maggio, tuttavia le offerte non sono perfettamente sovrapponibili. Andiamo quindi a scoprire quali offerte sono disponibili presso gli Expert DGgroup in questo periodo.

Expert: le offerte del nuovo volantino “Stare a casa conviene”

Il volantino “Stare a casa conviene” contiene offerte su prodotti delle categorie merceologiche più disparate. Come al solito, abbiamo già provveduto a suddividerle per facilitarvi la consultazione.

Smartphone in offerta da Expert

Cuffie in offerta da Expert

Apple AirPods Pro a 279 euro

Huawei Freebuds 3 a 149 euro

Computer e tablet in offerta da Expert

Apple MacBook Air 13″ 128 GB a 999 euro

Microsoft Surface Pro 6 128 GB a 799 euro

HP all in one 24-F0068NL a 699 euro

Samsung Galaxy Tab S5e LTE a 479 euro

Apple iPad Pro Wi-Fi 128 GB a 899 euro

Lenovo IdeaPad S145 con i5 1035G1 a 599 euro

Smart TV in offerta da Expert

LG TV OLED 55″ MOD. OLED55B9 a 1299 euro

Samsung TV Ultra HD 4K 55″ UE55RU8000UXZT a 499 euro

LG UHD 4K 60″ 60UM7100PLB a 499 euro

Panasonic TX-65GZ1000 65″ OLED 4K HDR a 1999 euro

Panasonic TX-55GZ950 55″ OLED 4K HDR a 1299 euro

Panasonic TX-58GZ700 58″ 4K HDR a 499 euro

Samsung QLED Q60R 75″ a 1349 euro

Samsung QLED 49″ QE49Q60RATXZT a 499 euro

Queste e tante altre offerte, anche a proposito di grandi e piccoli elettrodomestici sono visibili nel volantino riportato qui sotto.

