È tempo di nuove offerte anche da Expert, con particolare riferimento ai punti vendita Expert Gaer, grazie al nuovo volantino “Stare a casa conviene” che verrà attivato nei prossimi giorni.

L’emergenza sanitaria ha costretto anche tutte le catene di elettronica di consumo ad adeguarsi. Se questa mattina vi abbiamo raccontato delle offerte del giorno di Unieuro e MediaWorld, adesso tocca a Expert, ma in questo caso non parliamo di shopping online, bensì delle offerte del nuovo volantino.

Expert: le offerte del nuovo volantino “Stare a casa conviene”

Dal 20 aprile al 3 maggio sarà attivo nei punti vendita Expert Gaer il nuovo volantino “Stare a casa conviene”, che contiene offerte su prodotti delle categorie merceologiche più disparate. Come al solito, abbiamo già provveduto a suddividerle per facilitarvi la consultazione.

Smartphone in offerta da Expert

Computer in offerta da Expert

Lenovo IdeaPad S145 con i5 1035G1 a 599 euro

Acer SF314-54-374D SWIFT3 a 649 euro

HP Pavilion 15-CS3039NL i7-1065G7 a 999 euro

Audio in offerta da Expert

Cuffie Bluetooth Sony WHCH510B a 34,90 euro

Panasonic RP WF830E K a 49,90 euro

JVC true wireless HAA10TBU a 49,90 euro

Speaker Sony SRSXB22 a 69,90 euro

Panasonic Sistema di altoparlanti wireless a 219,90 euro

JBL Flip 5 a 99,90 euro

Smart TV in offerta da Expert

Sony TV OLED 55″ KD55AG8BAEP a 1549 euro

LG TV OLED 55″ MOD. OLED55B9 a 1299 euro

Samsung TV Ultra HD 4K 55″ UE55RU8000UXZT a 499 euro

Samsung TV QLED 49″ QE49Q60RATXZT a 499 euro

TCL 55EP640 4K 55″ a 379 euro

Queste e tante altre offerte, anche a proposito di grandi e piccoli elettrodomestici sono visibili nel volantino riportato qui sotto.

