In questo periodo di lockdown, con la maggior parte delle attività commerciali chiuse, le catene di elettronica di consumo puntano forte sulle offerte online, e MediaWorld è tra le più assidue nel proporre le offerte “Solo per Oggi”. Abbiamo selezionato le proposte più interessanti e a fine articolo trovate il linki per accedere a tutte le proposte disponibili.

Smartphone in offerta da MediaWorld

iPhone XR 128 GB a 724 euro invece di 789 euro

Wiko Y50 a 55,99 euro invece di 69,99 euro

HONOR 8A a 109,99 euro invece di 149,99 euro

Smart TV in offerta da MediaWorld

Samsung QE65Q82RATXZT 65 pollici a 999 euro invece di 1.699 euro

Samsung QLED QE43LS03RAUXZT 43 pollici a 599 euro invece di 1.099 euro

Accessori in offerta da MediaWorld

Visitando il link sottostante potrete visualizzare l’elenco completo delle promozioni, che include un grande numero di grandi e piccoli elettrodomestici, con ottimi sconti.