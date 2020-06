Anche oggi torniamo a parlare di Euronics, nota catena nazionale di elettronica di consumo, per via di un nuovo volantino attivato dalla piattaforma CDS: intitolato “+Prendi -Spendi“, è attivo da ieri (18 giugno) al 1 luglio 2020 e comprende principalmente offerte su smart TV ed elettrodomestici, con possibilità di sconti immediati fino a 240 euro.

Insomma, se nella giornata di ieri vi avevamo parlato di Euronics per via del volantino “Speciale Audio-Video” e dell’insolito Black Friday estivo, oggi vediamo un nuovo volantino del noto rivenditore.

Offerte “+Prendi -Spendi” di Euronics (18 giugno – 1 luglio 2020)

Prima di addentrarci nelle offerte, parliamo in breve della parte più interessante del volantino, chiaramente sintetizzata dal titolo “+Prendi -Spendi”. Euronics, infatti, prevede degli sconti immediati alla cassa di ammontare crescente in proporzione con la spesa (il meccanismo non vale per i prodotti “Speciale Black Friday Estate”), più precisamente:

30 euro di sconto immediato alla cassa a fronte di una spesa di almeno 399 euro

di sconto immediato alla cassa a fronte di una spesa di almeno 399 euro 60 euro di sconto immediato alla cassa a fronte di una spesa di almeno 699 euro

di sconto immediato alla cassa a fronte di una spesa di almeno 699 euro 120 euro di sconto immediato alla cassa a fronte di una spesa di almeno 999 euro

di sconto immediato alla cassa a fronte di una spesa di almeno 999 euro 240 euro di sconto immediato alla cassa a fronte di una spesa di almeno 1.499 euro

Senza ulteriori indugi, passiamo ora alle offerte del nuovo volantino “+Prendi -Spendi” di Euronics.

Smart TV in offerta da Euronics

LG OLED 55″ GX6 a 2.299 euro

Sony 49″ KD49XH9505B a 1.299 euro

LG NANO816 55″ a 999 euro

Hisense 65″ A7340F a 799 euro

Sony 55″ XG8577 a 699 euro

Philips 43″ PUS7354 a 479 euro

Xiaomi Mi TV 4A 32″ a 199,90 euro

Xiaomi Mi TV 4S 43″ a 399,90 euro

Xiaomi Mi TV 4S 55″ a 499,90 euro

Il resto delle offerte riguarda grandi elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici e forni. Potete consultare il volantino in versione integrale, con la lista dei punti vendita in cui è attivo, al link seguente:

“+Prendi -Spendi” di Euronics CDS (18 giugno – 1 luglio 2020)

