Terminate le tante campagne promozionali di San Valentino, Euronics guarda oltre e lancia “Più prendi, meno spendi“. Si tratta di un’offerta valida solo nei negozi fisici che permette di beneficiare di una serie di sconti variabili in base alla spesa effettuata: da 50 fino a 500 euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo e come approfittarne.

Come funziona la promozione Più prendi, meno spendi di Euronics

Niente scadenze specifiche per il momento, ma solo una data di partenza, oggi, 17 febbraio, giorno a partire dal quale è in vigore in alcuni punti vendita la campagna promozionale di Euronics “Più prendi, meno spendi”.

Come intuibile, gli sconti in questione sono immediati e variano al variare della spesa effettuata. Questi sono gli scaglioni in vigore di cui tener conto:

50 euro di sconto con una spesa minima di 450 euro;

di sconto con una spesa minima di 450 euro; 100 euro di sconto con una spesa di almeno 650 euro;

di sconto con una spesa di almeno 650 euro; 200 euro di sconto con una spesa minima di 1050 euro;

di sconto con una spesa minima di 1050 euro; 500 euro di sconto con una spesa di almeno 2100 euro.

Euronics tiene a precisare che tale promozione è valida solo per i prodotti indicati nei punti vendita aderenti e non vale per marchi come Apple, Dyson e iRobot.

Per saperne di più (anche per quel che riguarda i punti vendita aderenti) vi suggeriamo di consultare la pagina dedicata del sito web di Euronics.

