Il mese di aprile si sta concludendo con un pienone di offerte tech: Euronics si aggiunge all’agguerrita contesa con due iniziative promozionali, gli “Smart Days“, che coinvolgono prodotti delle categorie più disparate, e gli “LG Days“, con un focus sugli elettrodomestici della casa sudcoreana. Entrambe le iniziative promozionali sono disponibili a partire da oggi, 30 aprile, fino al 3 maggio prossimo, dunque per pochi giorni.

Insomma, se questa mattina vi abbiamo raccontato delle classiche offerte del giorno targate MediaWorld – con in più la “Mobile Mania” – e Unieuro, cui si sono poi aggiunti anche Esselunga, Comet e Carrefour, concludiamo questa carrellata di offerte con uno sguardo in casa Euronics.

Nel ricordarvi che proprio da Euronics fino al 3 maggio sarà attivo lo Speciale Telefonia, andiamo a scoprire queste nuove offerte.

Offerte “Smart Days” di Euronics

Come al solito, le offerte sono già state suddivise in base alle categorie di appartenenza dei prodotti, in modo tale da facilitarvi la ricerca di quelli di vostro interesse.

Smartphone in offerta da Euronics

Computer e accessori in offerta da Euronics

Cuffie in offerta da Euronics

Lampadine smart in offerta da Euronics

Smart TV in offerta da Euronics

Queste e tutte le altre offerte degli “Smart Days” di Euronics, tra cui elettrodomestici grandi e piccoli e prodotti per la cura della persona, sono disponibili al seguente link:

Offerte Smart Days Euronics (30 aprile – 3 maggio)

Offerte “LG Days” di Euronics

Accanto alle offerte degli Smart Days – che coinvolgono prodotti di vari brand e delle categorie merceologiche più disparate –, Euronics ha pensato bene di lanciare anche un’iniziativa promozionale monomarca sotto forma di volantino: gli “LG Days” che, come detto, si concentrano sugli elettrodomestici della casa asiatica.

Come chiaramente leggibile nel volantino riportato a fine articolo, le offerte coinvolgono prodotti come lavatrici, lavasciuga, asciugatrici e frigoriferi a marchio LG. Si tratta di sconti molto consistenti, tanto che in alcuni casi raggiungono il 54,6 percento del prezzo di listino, inoltre in tutti i casi è prevista l’acquisto online con consegna a domicilio gratuita e tutti i prodotti elencati sono coperti da garanzia della durata di 10 anni. Ecco alcuni esempi:

Ecco la pagina ufficiale degli LG Days di Euronics.

