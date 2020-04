Quest’oggi torniamo a proporvi una interessante offerta del mondo tech da parte di Esselunga. La catena di negozi italiani non è nuova a questo genere di iniziative dove, sotto il brand “Offerta Tech”, offre interessanti prodotti al miglior prezzo disponibile.

Offerta Esselunga 30 aprile 13 maggio 2020

Quest’oggi la società italiana presenta una offerta che riguarda un TV United da 24 pollici. Si tratta del modello United 24H42 che, come abbiamo detto, è un TV con pannello da 24 pollici a risoluzione 1366 x 768 pixel. Questo è abbracciato da un frame in plastica nera lucida che, sulla porzione inferiore, si collega a due piedini da appoggio in plastica.

L’audio del televisore United da 24 pollici è generato da due speaker da 2 W l’uno, mentre grazie alla porta HDMI – il cavo non è incluso nella confezione di acquisto – è possibile collegare il TV anche al computer. Le dimensioni da 55,6 x 37,3 x 15,7 cm (incluso stand) lo rendono più che adatto sia per una scrivania che come classico televisore da cucina.

Il TV United da 24 pollici è disponibile da oggi 30 aprile fino al prossimo 13 maggio al prezzo di 69 euro salvo esaurimento scorte. Se siete interessanti al prodotto vi consigliamo di cliccare il link qui in basso per scoprire i punti vendita in cui acquistarlo.

TV United 24 pollici a 69 euro