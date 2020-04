Parallelamente agli Xdays di cui abbiamo raccolto in questo articolo gli oggetti più interessanti in promozione Mediaworld ufficializza la Mobile Mania, iniziativa valida da oggi fino al 4 maggio tramite la quale vengono scontati smartphone, accessori e wearable, cioè gli indossabili.

Da segnalare la partecipazione di prodotti la cui presenza tra gli sconti non è un evento frequente, come iPhone 11 Pro; ci sono poi gli iPhone relativamente a buon mercato come iPhone 11 ed iPhone XR, ed il recente top di gamma Samsung Galaxy S20+ proposto in tre colorazioni. Presente anche Huawei ma con prodotti di fascia inferiore, che tuttavia rappresentano sempre una buona scelta per via di un rapporto qualità prezzo favorevole.

Nel seguito vi aiuteremo a districarvi tra le decine di oggetti in offerta da Mediaworld proponendovi una selezione dei prodotti più interessanti, divisi per categoria ed ordinati per costo in ordine decrescente. Rimane viva la possibilità di ricevere a casa gratuitamente la maggior parte degli oggetti: la presenza della spedizione gratuita è eventualmente segnalata nella pagina di ciascun prodotto.

Smartphone in offerta da Mediaworld

Wearable in offerta da Mediaworld

Accessori in offerta da Mediaworld

Trovate i restanti prodotti a questo indirizzo. Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!