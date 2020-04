Carrefour risponde alla concorrenza, e in particolare Unieuro e MediaWorld, e presenta, in linea con la campagna social #iorestoacasa, il volantino Il piacere di stare in famiglia, che include sconti fino al 50% su una selezione di prodotti d’elettronica (ma non soltanto), tra cui non mancheranno, nemmeno stavolta, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici.

Migliori offerte Carrefour su smartphone

Il volantino di Carrefour, valido fino al 3 maggio 2020, nasconde, al suo interno, delle offerte interessanti su diversi smartphone Android, per i quali ci sarà uno sconto fino a 150 euro rispetto al prezzo di listino nonché la possibilità di usufruire del finanziamento a tasso zero in 20 rate (TAN fisso 0%, Taeg 0%). A dirla tutta, gli smartphone in promozione non sono poi così tanti, ma abbiamo comunque deciso di segnalare le migliori qui di seguito (NdR, invece nella galleria a fine articolo sono presenti anche alcuni smart TV in promozione):

Redmi 8 a 149 euro

a 149 euro Huawei Y6 2019 a 119 euro

a 119 euro Samsung Galaxy A71 459 euro

459 euro Samsung Galaxy A51 a 349 euro

a 349 euro Samsung Galaxy A40 a 199 euro

È evidente che gli smartphone in offerta non sono tanti, ma a questo indirizzo potete anche visionare il volantino completo dove sono elencati tutti i prodotti – elettronici e non – in promozione. Siete in cerca di altro? Allora non perdetevi le offerte che ogni giorno vi segnaliamo anche sul nostro canale Telegram.