Data la situazione attuale che, volenti o nolenti, ci vede trascorrere molto più tempo dentro casa, le pulizie domestiche diventano ancora più importanti ed è qui che entrano in gioco le nuove offerte di eBay, che propongono numerose possibilità di risparmio, previo utilizzo di un codice sconto apposito.

Di questa nuova iniziativa promozionale attiva su eBay vi avevamo già parlato nei giorni scorsi, pertanto adesso ci limitiamo ad un breve riepilogo delle informazioni essenziali e poi passiamo subito alle offerte.

Innanzitutto, il codice sconto da utilizzare sui prodotti selezionati è PITAPAON, va inserito nel campo apposito in fase di ordine e garantisce un risparmio del 10%, fino ad un massimo di 50 euro. In secondo luogo, c’è da dire che il codice sconto potrà essere utilizzato su eBay – sempre a patto che si tratti di prodotti idonei – fino al 31 dicembre 2020. Entro tale scadenza, ciascun utente potrà utilizzarlo al massimo 10 volte e potrà scegliere di effettuare il pagamento mediante PayPal, carta di credito o di debito.

Offerte eBay per la casa con codice PITAPAON

Eccoci, dunque, ai prodotti su cui applicare il codice sconto:

Merita, infine, una menzione anche: Xbox Live Gold Abbonamento 3 Mesi – Microsoft Xbox One Xbox 360 – ITA a 16,99 euro

Tutte le altre offerte sono disponibili a questo link:

Acquista subito su eBay con il codice sconto

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!

Leggi anche: Recensione aspirapolvere Xiaomi