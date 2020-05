Ha preso il via in questi giorni la nuova iniziativa promozionale di eBay che permette di ottenere uno sconto del 10%, con un risparmio massimo di 50 euro, su una lunga selezione di prodotti.

Nella nuova selezione troviamo in particolar modo elettrodomestici, grandi e piccoli, di tutti i generi, smartphone, smartwatch, console, videogiochi, accessori per auto e molto altro. La promozione è valida fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2020 sui prodotti presenti in questa pagina.

Dovrete aggiungere nel carrello uno o più prodotti presenti nella selezione, inserire il codice PITAPAON nel campo dedicato al coupon e ottenere uno sconto del 10%, con un massimo di 50 euro. Affinché il codice possa essere utilizzato è necessario che il pagamento venga effettuato con PayPal o con una carta di credito o debito.

Inoltre, cosa non da poco, il codice sconto è utilizzabile fino a 10 volte per cliente. Non vi resta che visitare la pagina dedicata alla promozione e approfittare dello sconto offerto da eBay per risparmiare subito fino a 50 euro.

Acquista subito su eBay con il codice sconto