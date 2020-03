Nonostante il successo ottenuto da Mario Kart Tour, una delle lamentele principali da parte dei giocatori è stata la mancanza del multiplayer, una modalità di gioco ideale per l’opera videoludica di Nintendo.

Dopo averlo testato in un paio di beta, l’8 marzo Nintendo lancerà ufficialmente il multiplayer di Mario Kart Tour per Android e iOS e consentirà di sfidare altri sette giocatori, siano essi amici del gioco, nelle vicinanze o in tutto il mondo.

Caratteristiche del multiplayer di Mario Kart Tour

Secondo Nintendo, le regole delle gare cambieranno ogni giorno per mescolare l’azione nelle gare Standard e Gold (quest’ultime riservate ai possessori del Gold Pass) e consentirà di raggiungere il livello più alto gareggiando contro i migliori piloti del mondo con il trofeo in primo piano che ruoterà ogni 15 minuti.

Sarà possibile organizzare gare personalizzate con amici o giocatori vicini, anche se queste non influenzeranno i progressi sul grado del giocatore per le sfide contro i giocatori di tutto il mondo. Nelle gare con gli amici o altri giocatori nelle vicinanze, le sale offriranno la possibilità di scegliere la velocità, il numero di slot degli oggetti e altro.

Mario Kart Tour è scaricabile gratuitamente per Android e iOS rispettivamente tramite il Play Store di Google e l’App Store di Apple.