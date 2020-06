Lo scorso ottobre Microsoft ha presentato lo smartphone pieghevole Surface Duo che attira l’attenzione con i suoi due schermi, ma sebbene lo sviluppo del dispositivo sia in fase piuttosto avanzata, il gigante di Redmond non ha ancora rivelato ufficialmente né una data di lancio né le sue specifiche, a parte che i due display saranno AMOLED da 5,6 pollici con una risoluzione di 1800×1350 pixel ciascuno.

Android 11 è già in sviluppo per Microsoft Surface Duo

Lo smartphone pieghevole di Microsoft dovrebbe essere lanciato con Android 10, tuttavia gli ultimi rumor suggeriscono che il colosso di Redmond sta già lavorando sull’ultima versione Android per Surface Duo.

L’inizio relativamente precoce dello sviluppo di Android 11 per Microsoft Surface Duo non implica necessariamente che il dispositivo riceverà “prima” l’aggiornamento all’ultima versione del robottino verde, in quanto lo smartphone a doppio display di Microsoft richiede certamente molte soluzioni software su misura che richiedono molto più tempo.

Stando alle ultime indiscrezioni, Microsoft Surface Duo potrebbe arrivare entro agosto, nonostante la pandemia di Coronavirus, e secondo recenti leak lo smartphone pieghevole di Microsoft impiegherà un SoC Qualcomm Snapdragon 855 affiancato da 6 GB di RAM con da 64 o 256 GB di storage, inoltre offrirà una fotocamera da 11 megapixel con apertura f/2.0 e pixel da 1,12 μm, il tutto alimentato da una batteria da 3.460 mAh.

